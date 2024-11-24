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守護石虎 苗栗縣政府獲公部門奧斯卡獎

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府農業處「好山好水有石虎 大家共下來守護」專案，獲第7屆政府服務獎「社會創新共融」獎項。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府農業處「好山好水有石虎 大家共下來守護」專案，獲第7屆政府服務獎「社會創新共融」獎項。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣2019年起推出石虎生態服務給付，搶救誤捕石虎38隻，簽約友善農地110戶117公頃，愛屋及烏連小燕鷗育雛也在守護之列，最近獲有公部門奧斯卡獎之稱的行政院「政府服務獎」肯定。

第7屆政府服務獎將於12月11日頒獎，苗栗縣政府農業處提報「好山好水有石虎 大家共下來守護」專案，於「社會創新共融」獎項脫穎而出，農業處指出，石虎是一級保育野生動物，面臨棲地喪失、破碎化與劣化等生存威脅，縣府責無旁貸守護。

縣府透過生態服務給付誘因，誤捕石虎的養禽戶主動通報，統計2019年7月至去年5月共38隻，數量逐年降低，入侵禽舍情形已獲改善。近年來縣府及相關團體大力宣導，民眾幾乎一眼就可以認出受傷的石虎，通報時間也從60分鐘大幅縮短到30分鐘，增加搶救機會。

此外農戶參與友善農作，逐年增加承諾外來入侵種通報與移除，禁止放養家犬家貓及餵食遊蕩犬貓等項目，2019年僅6戶9公頃，去年增加至111戶117公頃，其中，卓蘭鎮吧哈崎農場加入友善農地0.6464公頃，主人范錦堂分享，農場種植芭樂、咖啡及梅子等作物，農地不噴除草劑、不放獸夾、毒鼠藥，監測不僅石虎來了，山羌、白鼻心、食蟹獴、黑冠麻鷺（陸鷹）等野生動物都入鏡，農場好生態口耳相傳成了亮點招牌。

值得一提是參加社區巡護監測元老的通霄鎮通灣社區巡守隊，去年在海邊沙灘首次發現二級保育野生保育動物小燕鷗育雛，巡守隊觀察紀錄，守護發現遊蕩犬接近通報，避免受侵擾，去年、今年分別孵出13隻、2隻。

苗栗縣通霄鎮通灣社區巡守隊守護小燕鷗育雛，去年、今年分別孵出13隻、2隻。圖／通灣社區巡守隊提供
苗栗縣通霄鎮通灣社區巡守隊守護小燕鷗育雛，去年、今年分別孵出13隻、2隻。圖／通灣社區巡守隊提供
苗栗縣政府農業處「好山好水有石虎 大家共下來守護」專案，獲第7屆政府服務獎「社會創新共融」獎項。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府農業處「好山好水有石虎 大家共下來守護」專案，獲第7屆政府服務獎「社會創新共融」獎項。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣通霄鎮通灣社區巡守隊守護小燕鷗育雛，去年、今年分別孵出13隻、2隻。圖／通灣社區巡守隊提供
苗栗縣通霄鎮通灣社區巡守隊守護小燕鷗育雛，去年、今年分別孵出13隻、2隻。圖／通灣社區巡守隊提供

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