守護石虎 苗栗縣政府獲公部門奧斯卡獎
苗栗縣2019年起推出石虎生態服務給付，搶救誤捕石虎38隻，簽約友善農地110戶117公頃，愛屋及烏連小燕鷗育雛也在守護之列，最近獲有公部門奧斯卡獎之稱的行政院「政府服務獎」肯定。
第7屆政府服務獎將於12月11日頒獎，苗栗縣政府農業處提報「好山好水有石虎 大家共下來守護」專案，於「社會創新共融」獎項脫穎而出，農業處指出，石虎是一級保育野生動物，面臨棲地喪失、破碎化與劣化等生存威脅，縣府責無旁貸守護。
縣府透過生態服務給付誘因，誤捕石虎的養禽戶主動通報，統計2019年7月至去年5月共38隻，數量逐年降低，入侵禽舍情形已獲改善。近年來縣府及相關團體大力宣導，民眾幾乎一眼就可以認出受傷的石虎，通報時間也從60分鐘大幅縮短到30分鐘，增加搶救機會。
此外農戶參與友善農作，逐年增加承諾外來入侵種通報與移除，禁止放養家犬家貓及餵食遊蕩犬貓等項目，2019年僅6戶9公頃，去年增加至111戶117公頃，其中，卓蘭鎮吧哈崎農場加入友善農地0.6464公頃，主人范錦堂分享，農場種植芭樂、咖啡及梅子等作物，農地不噴除草劑、不放獸夾、毒鼠藥，監測不僅石虎來了，山羌、白鼻心、食蟹獴、黑冠麻鷺（陸鷹）等野生動物都入鏡，農場好生態口耳相傳成了亮點招牌。
值得一提是參加社區巡護監測元老的通霄鎮通灣社區巡守隊，去年在海邊沙灘首次發現二級保育野生保育動物小燕鷗育雛，巡守隊觀察紀錄，守護發現遊蕩犬接近通報，避免受侵擾，去年、今年分別孵出13隻、2隻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言