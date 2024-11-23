桃園Xpark國王企鵝寶寶徵名 霸氣與台式風格都有

台北市動物園借殖至桃園Xpark的國王企鵝「嘟胖」順利孵出寶寶，Xpark舉辦命名活動，已有許多霸氣又有創意的取名如「寒霜第七宇宙終焉者」、「帝皇龍甲獸」等。

北市動物園表示，國王企鵝「嘟胖」2022年借殖至桃園Xpark，今年9月18日國王企鵝寶寶孵出，順利當上新手媽媽，邀請民眾一起為新生企鵝寶寶命名和給予祝福。

徵名活動在Xpark臉書上進行，按讚數最多前3名「企名大師」可與Xpark和北市動物園提出的名字，一同參加第2階段PK投票。

網友取名「帝皇龍甲獸」、「寒霜第七宇宙終焉者」等，希望企鵝寶寶用韌性與適應力突破重圍、平安健康長大；也有人取名「企冰半糖」，主打台式風格，祝企鵝寶寶長成完美比例。

北市動物園說，國王企鵝「嘟胖」和Xpark的國王企鵝「烏龍茶」配對2年後，今年夏天產下一顆蛋，在中秋節後順利孵化，目前由雙親哺育中。「嘟胖」出生於2014年，目前10歲的牠是動物園內最年輕的個體，2022年雙方有共識要為延續國內國王企鵝族群努力而推動這次借殖計畫。

在動物園內的國王企鵝繁殖並不容易，除了需要群體內雌雄個體數量接近，也要在相近的時間進入換羽期，而接在換羽後的荷爾蒙改變時進入繁殖期才有機會配對，然而即便配對成功，還有授精、產蛋、孵蛋、哺育等重重關卡。

根據保育員的觀察，2023年初「嘟胖」和「烏龍茶」沒有特別親近的互動，到了下半年發現牠們漸漸如影隨形地黏著對方，最後配對成功，才讓人引領期盼好事將近。

Xpark表示，「嘟胖」曾經生過一次「空包蛋」，所以「嘟胖」再度產下一顆蛋時，保育員格外謹慎，決定採取人工孵化。

企鵝寶寶順利破殼而出，相較於新手媽媽「嘟胖」沒有育幼經驗的生疏，反而具有育雛經驗的爸爸「烏龍茶」積極地負起哺育寶寶的責任，目前企鵝寶寶稍微長大些，已經可以看見「嘟胖」與「烏龍茶」一起照顧企鵝寶寶的溫馨畫面。

目前國王企鵝寶寶全身覆滿咖啡色絨毛，會維持7、8個月換羽前的毛絨絨模樣，也正式亮相，歡迎民眾來看企鵝一家並參加命名活動，有機會參加抽獎，將限量好禮帶回家。