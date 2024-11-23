牠們都被「偷窺」了！雪霸52部自動相機記錄到搞笑畫面

雪霸國家公園管理處為深入掌握園區野生動物及物種、族群現況，2022年起推動「紅外線相機監測計畫」，在園內架設了52部紅外線自動相機，近3年來記錄下60萬張數位照片及2萬筆影片檔，為野生動物調查、監測留下珍貴紀錄，還「窺看」到野豬搔癢、山羌打架等讓人發笑的畫面。

雪管處指出，園內架設的紅外線自動相機，日以繼夜在山林裡記錄野生動物的蹤跡，並由保育巡查員定期收集影像，請嘉義大學專業團隊進行照片及影像資料分析，為未來的保育工作提供科學依據，記錄的雪霸物種生態狀況和變化，可作為未來保護園區自然資源的重要參考。

相機監測還捕捉到難得一見或引人發笑的動物行為，例如台灣野山羊悠閒躺在雪地享受冬陽、靠著樹幹搔癢的台灣野豬，還有雄性山羌打架等畫面。

近3年的相機監測在觀霧共拍到17種中大型哺乳類及24種鳥類，雪見拍到15種中大型哺乳類及17種鳥類，武陵拍到8種中大型哺乳類及16種鳥類。其中，包括台灣黑熊、穿山甲、黃喉貂、台灣野山羊及食蟹獴、台灣水鹿等6種保育類哺乳動物，還有黑長尾雉、藍腹鷴、台灣山鷓鴣等3種保育類地棲性鳥類。

台灣黑熊及穿山甲僅在觀霧及雪見發現到，其他如黃喉貂、台灣野山羊、黑長尾雉等保育類動物，在3地都有不少拍攝紀錄，以山羌拍到的照片最多，其次是台灣獼猴及台灣野山羊，地棲性鳥類以藍腹鷴最常被拍到。觀霧以台灣水鹿、台灣野山羊、山羌、白鼻心、台灣獼猴、藍腹鷴等物種相對豐富。

嘉義大學副教授劉建男表示，近3年紅外線相機監測結果與2004、2007、2017年調查結果比較，發現台灣黑熊、穿山甲、黃喉貂、食蟹獴、水鹿、帝雉等幾個保育物種在2017年以前的研究都沒有拍攝記錄，近幾年卻穩定發現，顯示保育類物種的分布有擴張趨勢。

另外，過去20年來雪霸園區內的山羌、台灣獼猴的相對豐富度增加超過10倍，其他物種如黃喉貂、台灣野山羊、白鼻心的相對豐富度也呈現上升趨勢，顯示雪霸園區大多數中大型哺乳動物及地棲性鳥類不僅分布擴張且族群量持續增加，保育成果豐碩。