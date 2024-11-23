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獨／老狗「菜包」困溪泡水4小時 他綁繩垂降5米英勇救

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
老狗「菜包」困溪泡水4小時，郭家豪綁繩垂降5米英勇救。記者游明煌／攝影
老狗「菜包」困溪泡水4小時，郭家豪綁繩垂降5米英勇救。記者游明煌／攝影

周姓飼主養了10年的老狗「菜包」，20日清晨走失，飼主心急如焚四處尋找都沒有找到，還張貼告示懸賞1萬元。沒想到今天上午基隆長庚醫院放射師郭家豪發現，牠困在麥金路5米深溪中，他借繩子綁在欄干垂降而下英勇救狗。消防人員獲報趕至，協助將人狗一起安全送上岸，飼主對郭男冒險下去搶救，直說「太感動了」。

基隆長庚醫院放射師郭家豪說，上午經過基隆長庚醫院附近在麥金路的大排時，先有民眾發現有一隻狗狗泡在水中，已經差點被水淹沒，正瑟瑟發抖著，他打給119但無法救狗，再打給1999則表示，因假日動保所委外廠商可能沒辦法今天幫忙。

郭家豪擔心狗狗被水淹沒，在臉書社群發文求助，請民眾借繩子他就可以下去救援，有附近民眾提供繩子給他。郭家豪說，他把繩子綁在欄干上，自己垂降而下站在水中，當時水並不是太深，但狗有一點激動，他先安撫狗狗，其實他並沒有受困，後來消防隊員架梯協助他爬上來，一起將狗上來脫困。

消防隊員表示，今天中午，郭男自己綁繩子下到溪床救狗，有民眾看到覺得危險，報案有人疑受困河床，消防隊員趕至將人協助救起，消防局以人命救援為主。

「太感動了，郭先生與我們不認識，綁繩冒險下去救狗。」周姓飼主的媳婦說，因為在社群看到郭先生貼文，就馬上趕至現場，剛好看到郭先生下去救狗，狗被救上岸後，她們趕快載狗回家保溫，因為牠全身濕透，不斷發抖，幸好沒事。

「牠至少泡在水裡4小時，狗狗沒事最重要！」郭家豪說，狗狗上午8點多就泡水了，讓人很心疼，雖然有被狗咬到，但能救到狗很高興。

老狗「菜包」困溪泡水4小時，郭家豪綁繩垂降5米英勇救。記者游明煌／攝影
老狗「菜包」困溪泡水4小時，郭家豪綁繩垂降5米英勇救。記者游明煌／攝影
老狗「菜包」困溪泡水4小時，郭家豪綁繩垂降5米英勇救。圖／周姓飼主提供
老狗「菜包」困溪泡水4小時，郭家豪綁繩垂降5米英勇救。圖／周姓飼主提供
老狗「菜包」困溪泡水4小時，郭家豪綁繩垂降5米英勇救，消防人員前往協助。記者游明煌／攝影
老狗「菜包」困溪泡水4小時，郭家豪綁繩垂降5米英勇救，消防人員前往協助。記者游明煌／攝影

基隆 消防隊 狗狗

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