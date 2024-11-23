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移除綠鬣蜥農業部動起來 嘉縣全台率先組移除大隊發賞金成效佳

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉大生物資源學系3月11、12日協助縣府舉辦「綠鬣蜥移除防治工作坊」，吸引嘉義與鄰近縣市70多人參加。記者魯永明／翻攝
嘉大生物資源學系3月11、12日協助縣府舉辦「綠鬣蜥移除防治工作坊」，吸引嘉義與鄰近縣市70多人參加。記者魯永明／翻攝

中南部縣市綠鬣蜥氾濫成災，農業部林保署邀多個縣市開會，達成組綠鬣蜥移除團隊決議，移除每隻250元，目標明年移除12萬隻。嘉義縣與嘉大合作組成全台首支綠鬣蜥移除大隊，年初至今移除近萬隻，成效佳，移除大隊持續運作，將配合林保署決策調整檢討。

外來物種綠鬣蜥在嘉縣八掌溪沿岸快速繁殖，過去有網友組團隊用彈弓圍捕，將獵捕大批綠鬣蜥五花大綁貼上網，引發熱議；嘉縣府2022年招募民眾成立移除大隊，完訓合格，執行移除，簡姓隊員白天當看護，晚間變賞金獵人獵蜥到隔天凌晨，最多曾領5千元賞金，獵捕工時長，不小心還被咬傷。

農業處畜產保育科訂獵除獎金：綠鬣蜥吻肛長小於20公分，每隻50元；吻肛長介於20公分至40公分，每隻250元；吻肛長大於40公分、每隻500元。

移除大隊20人利用晚間圍捕，簡姓隊員說，綠鬣蜥貌似恐龍、酷斯拉，長大體形龐大，會發出「嘶！嘶！」聲，具親水性，捕捉不易，綠鬣蜥出沒嘉市至中埔、鹿草及水上鄉間八掌溪沿岸，會破壞、吃農作物，看到人會跳水藏匿，用套索移除後，人道安樂處死。

「獵蜥外快不好賺，不小心被咬傷成鋸齒傷痕」，簡姓隊員說，晚間出勤拿套索工具，深入綠鬣蜥出沒的八掌溪畔，荒煙蔓草無路徑，綠鬣蜥警覺性高，不留心可能跌傷、咬傷，許多隊員吃不了苦退出。

嘉大生物資源系助理教授陳宣汶說，每年11月進入繁殖期，此時顏色鮮艷公蜥會出來，找母蜥交配，1隻公蜥可與多隻母蜥交配，獵捕大多公蜥，一旦被抓會有其他公蜥遞補，移除策略抓母蜥比公蜥有效。

嘉大生物資源學系3月11、12日協助縣府舉辦「綠鬣蜥移除防治工作坊」，吸引嘉義與鄰近縣市70多人參加，與專家學者及農業單位學習商討，分享移除防治經驗，希望杜絕外來入侵綠鬣蜥對生態環境及農作物干擾。

嘉大生物資源學系3月11、12日協助縣府舉辦「綠鬣蜥移除防治工作坊」，吸引嘉義與鄰近縣市70多人參加。記者魯永明／翻攝
嘉大生物資源學系3月11、12日協助縣府舉辦「綠鬣蜥移除防治工作坊」，吸引嘉義與鄰近縣市70多人參加。記者魯永明／翻攝
嘉義縣與嘉大合作組成全台首支綠鬣蜥移除大隊，去年移除1萬隻，成效佳。記者魯永明／翻攝
嘉義縣與嘉大合作組成全台首支綠鬣蜥移除大隊，去年移除1萬隻，成效佳。記者魯永明／翻攝

嘉大 嘉義 綠鬣蜥

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