影／未依規公告招領…害鸚鵡錯失回家的路 高雄動保處認了

財團法人台灣鳥類救援協會指控，高雄動保處收容走失鸚鵡，未依規定公告招領及辦理認養，丟給民間機構安置後不聞不問，以致這些走失鳥最後不知去向，批評動保處便宜行事，害鳥兒錯失回家的路；動保處坦承做法不當，寵物鳥招領均上網正式公告。

台灣鳥類救援協會秘書長吳羽心指出，去年鳥友檢舉，高雄動保處收容民眾拾獲或救援鸚鵡，未在官網公告招領，直接把鳥交給民間機構安置，究竟鸚鵡有無找到主人、還是被認養，動保處一無所悉。

吳羽心表示，依動保法規定，動保處第一時間必須對外公告，讓失主查詢記錄，若超過7天原飼主仍未領回，依規定要開放民眾認養，但動保處皆未依規辦理，後來尋不著主人的走失鸚鵡，到底去哪了？她要求動保處應該追查下落，至今沒回音，痛批動保處根本失職。

為避免再發生走失鸚鵡回不了家，台灣鳥類救援協會去年12月爭取與動保處合作寵物鳥尋主，擬定一份詳細計畫書，從安置照顧、醫療體檢到媒合領養，全都無償協助，還把尋主時間拉長到3個月。

吳羽心說，3個月期滿，主人沒現身，就辦理公開領養，審查把關相當嚴格，認養人先要跟鸚鵡互動，願意上認養人的手，就算通過第一關考驗，再來是做家訪、評估飼養環境，且須同意依協會制定飼養指南照顧鸚鵡。

完成領養程序後，還有6個月追蹤期，所有領養過程資料都有做資料庫建檔，鳥兒去處和生活狀況一清二楚；吳羽心估計，近1年來，總計接回30幾隻鸚鵡，其中幫5隻找到原主人，包括金太陽、灰鸚鵡等。她強調，失主都很焦急，也並不知道到動保處找公告，如果隨意處置走失寵物，很可能讓失主永遠找不回他們的愛鳥。

動保處副處長段奇漢坦言，當時未在官網公告招領資訊，主要考量安置的民間機構臉書社群平台瀏覽人多，讓走失寵物鳥在這裡公告，飼主比較容易看到，寵物鳥較有機會可以找到原主人，後來發現還是官網公告比較正式，就拉回來動保處公告了。