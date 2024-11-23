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保育食蛇龜 新北永安里民扮守護者
台灣唯一「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」位新北市石碇區永安里，林業保育署宜蘭分署今年推動生態服務給付，鼓勵在地農民友善生態耕作，保育瀕臨絕種的食蛇龜、柴棺龜，除可獲得農地友善獎勵金外，配合營造友善棲地環境，最高還可加發3至4萬元獎金，已有20名農友申請擔任生態守護者。
林業保育署宜蘭分署長蕭崇仁說，分署今年推動生態服務給付，鼓勵在地農民以友善生態耕作管理農地，協助維護瀕危保育類野生動物棲息環境，引導居民化身第一線保育者。
石碇導覽員林武勇表示，永安里鄰近翡翠水庫，農地不能隨意開發利用，但10多年前食蛇龜、柴棺龜因屬珍貴中藥材被大量捕捉數量銳減，生態服務給付推動後龜類逐漸復育。
農友有維持友善農地、自主通報、巡護監測三大給付項目工作，除了不使用除草劑、毒鼠藥、不友善的防治網，不使用刀片型機械除草工具，農作物符合農藥安全檢出規範外，也要求於森林邊緣的農地保留落葉覆蓋及良好排水。貯水設施要加蓋、設置木構坡道、漂浮物等預防溺水措施等。
今年有20名農友申請生態服務給付，營造面積達3.28公頃，社區居民也組成巡守隊守護食蛇龜、柴棺龜可能出沒的熱點，2年內發現至少13次食蛇龜或柴棺龜現蹤。
另外，金門是台灣唯一能見到歐亞水獺的地方，金門縣野生動物救援暨保育協會指出，數量已經不足150隻，情況不樂觀。多年來協會已成功救助超過3千隻野生動物，涵蓋水獺、猛禽等物種。協會徵求專業獸醫師加入，月薪4萬起。
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