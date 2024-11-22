台北動物園與桃園Xpark傳喜訊 國王企鵝「嘟胖」新生寶寶亮相

台北市立動物園的國王企鵝「嘟胖」2022年借殖至桃園Xpark，與Xpark的國王企鵝「烏龍茶」配對2年後，今年夏天產下一顆蛋，中秋節後9月18日順利孵化。寶寶目前由雙親哺育中，今天首次在Xpark亮相，動物園明起至29日向各界邀請為牠命名。

動物園表示，雌性國王企鵝「嘟胖」2014年出生，目前10歲的牠是動物園內最年輕個體，園方2022年與Xpark達成共識，要為延續國內國王企鵝族群努力，而推動這次借殖計畫。

園方直言，動物園內的國王企鵝繁殖並不容易，除了需要群體內雌雄個體數量接近，也要在相近時間進入換羽期，而接在換羽後的荷爾蒙改變時進入繁殖期，才有機會配對。即便配對成功，還有授精、產蛋、孵蛋、哺育等重重關卡。

保育員觀察，「嘟胖」2023年初和雄性國王企鵝「烏龍茶」沒有特別親近互動，到了下半年，牠們漸漸如影隨形地黏著對方，最後配對成功。Xpark表示，「嘟胖」曾經生過一次令人空歡喜的「空包蛋」，所以今夏再度產蛋時，保育員格外謹慎，決定採取人工孵化。

動物園說，企鵝寶寶在9月18日順利破殼而出，目前企鵝寶寶稍微長大些，全身覆滿咖啡色絨毛，會維持7、8個月換羽前的毛絨絨模樣。相較於新手媽媽「嘟胖」沒有育幼經驗的生疏，具有育雛經驗的爸爸「烏龍茶」積極地負起哺育寶寶的責任，連「嘟胖」都難以插手，現在已經可以看見雙親一起照顧企鵝寶寶的溫馨畫面。