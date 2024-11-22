Xpark國王企鵝夫妻誕下寶寶 邀民眾命名獲限量好禮

11 月 22 日是日本的夫妻日，桃園市Xpark館內的模範夫婦國王企鵝「烏龍茶」及「嘟胖」也誕下愛的結晶，嘟胖為2022年底透過2館動物的借殖計畫來到桃園 Xpark，逐漸適應後，烏龍茶及嘟胖譜出新戀情更成為模範夫妻，今年夏天於嘟胖腳下發現一顆蛋，順利於9月底破蛋而出， Xpark第2隻國王企鵝寶寶平安誕生，目前正向網友募集新寶寶名字。

嘟胖原是台北市立動物園裡最年輕的國王企鵝，在 2022 年底透過2館動物的借殖計畫來到桃園 Xpark，在雙方保育員的細心照料下，嘟胖進食、下水，逐漸適應新環境譜出新戀曲。根據保育員轉述，一開始2隻企鵝互動極少，由於國王企鵝為高度群體社會化並具備領域性的物種，外來企鵝如需要融入新的群體，需要時間來調適。

Xpark 曾在 2023 年推出「365 種海生之道」活動企劃，當時工作人員為了拍攝企鵝畫面，偶然間發現處於熱戀期的烏龍茶與嘟胖形影不離，至此之後，雙方戀情才正式「被公開」。2024 年夏季，嘟胖的腳下發現一枚圓滾滾的蛋，有鑑於曾在1年前產出一枚「空包蛋」，因此針對這次突如其來的驚喜，保育員格外的謹慎。

由於嘟胖沒有當媽媽的經驗，保育員小心翼翼的將企鵝蛋移至孵蛋箱中人工孵育，就在今年中秋節後小企鵝順利破蛋，Xpark 第2隻國王企鵝寶寶平安誕生。大部分的國王企鵝是由父母共同孵蛋及育兒，已有過育兒經驗的烏龍茶積極投入，反芻餵食等日常照料都親自經手，甚至有時連嘟胖都難以介入，直至寶寶稍微長大後，才願意讓嘟胖一起照顧，目前一家三鵝和樂融融。