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蘭潭滿水位外來強勢魚種「魚虎」繁殖 保育人土憂破壞生態

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
枯水期，嘉市蘭潭水庫滿水位，遭外來種魚蝦入侵，除凶猛肉食性「魚虎」，還有澳洲淡水龍蝦、「皇冠三間」等，保育人士憂心破壞水域生態。記者魯永明／攝影
枯水期，嘉市蘭潭水庫滿水位，遭外來種魚蝦入侵，除凶猛肉食性「魚虎」，還有澳洲淡水龍蝦、「皇冠三間」等，保育人士憂心破壞水域生態。記者魯永明／攝影

颱風接連襲台帶來豐沛雨水，枯水期，嘉市蘭潭水庫滿水位，遭外來種魚蝦入侵，除兇猛肉食性「魚虎」，還有澳洲淡水龍蝦、「皇冠三間」等，保育人士憂心破壞水域生態，希望水公司捕撈，取締違法放生；；水公司五區管理處說，加強水庫巡查，未發現違法放生，生態自然平衡，監測水質未受影響。

去年枯水期仁義潭水引入蘭潭，加上梅雨期，蘭潭水位逾一半，提供水生生物適合生長環境，今年枯水期水位更高，水庫長期遭外來種「魚虎」入侵淪陷，日前有保育人士在潭邊看到一大群「皇冠三間」，保育人士說，日月潭捕撈「魚虎」，抑制繁殖，蘭潭水庫主管機關水公司對移除入侵種卻無任何作為？讓人對水庫生態感到憂心。

嘉大水生生物科學系副教授郭世帶領研究團隊，2006年曾接受第五河川局委託，調查蘭潭魚蝦，發現多達70多個外來種，至今未再調查，他說，外來種大多與本土草魚、吳郭魚等和平共處，但魚虎等具侵略性魚，對生態衝擊最大，外來種成為強勢魚種，捕撈減少抑制族群增加。

「皇冠三間」生性較兇，會吃其他魚蝦，外來種魚長大後會吃其他魚類，威脅原生魚種，「皇冠三間」魚側可見3條深色垂直條紋，屬淡水觀賞魚類，原產南美洲，對環境適應力強，在低溶氧與汙濁水域都能生長，雜食以小魚與大型無脊椎動物為食。

水公司五區管理處說，蘭潭目前均為普氧狀況，水質良好，目前無影響水質安全，未發現查獲違法放生外來種魚類行為，會持續加強水庫巡查。

枯水期，嘉市蘭潭水庫滿水位，遭外來種魚蝦入侵，除凶猛肉食性「魚虎」，還有澳洲淡水龍蝦、「皇冠三間」等，保育人士憂心破壞水域生態。記者魯永明／攝影
枯水期，嘉市蘭潭水庫滿水位，遭外來種魚蝦入侵，除凶猛肉食性「魚虎」，還有澳洲淡水龍蝦、「皇冠三間」等，保育人士憂心破壞水域生態。記者魯永明／攝影
枯水期，嘉市蘭潭水庫滿水位，遭外來種魚蝦入侵，除凶猛肉食性「魚虎」，還有澳洲淡水龍蝦、「皇冠三間」等，保育人士憂心破壞水域生態。記者魯永明／攝影
枯水期，嘉市蘭潭水庫滿水位，遭外來種魚蝦入侵，除凶猛肉食性「魚虎」，還有澳洲淡水龍蝦、「皇冠三間」等，保育人士憂心破壞水域生態。記者魯永明／攝影

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