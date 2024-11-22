蘭潭滿水位外來強勢魚種「魚虎」繁殖 保育人土憂破壞生態

貓咪有時候會做出一些超級搞笑的動作，像是模仿人類雙腿攤開的「大叔坐」，讓人看了不禁拿出相機捕捉。那麼，為什麼貓咪會坐得像人一樣呢？背後到底隱藏著什麼樣的心理或動機？根據寵物雜誌《catster》整理，有4個可能原因，快來一探究竟！

2024-11-21 15:09