【動物冷知識】靠嘴呼吸？動物界「轟炸機」天生沒鼻孔 方便牠們從高空俯衝捕魚
哈囉大家好，我是帽帽！
你知道嗎？抹香鯨的右邊鼻孔竟然天生堵塞！
不同動物的鼻孔各有不同的特色，看似普通卻暗藏玄機。今天要帶大家一起來看看動物鼻孔有趣的冷知識吧！
鰹鳥是屬於海鳥的分類，他們喜歡從高空俯衝捕魚，那速度快得像飛行特技。一群鰹鳥同時衝向海中，猶如動物界的轟炸機。
如果是人類突然這樣炸進水裡，鼻孔被海水灌入，一定嗆到非常不舒服。但鰹鳥的鼻孔是永久封閉的，有些鰹鳥甚至沒有外在的鼻孔。
鰹鳥不用鼻孔呼吸，而是改用嘴巴完成這項工作。這樣的設計讓他們潛水時不用擔心水灌進來，能夠不顧一切的炸進水裡捕魚。
金絲猴的鼻孔朝天，也被稱為「仰鼻猴」。他們住在高寒缺氧的高原上，他們鼻梁骨的退化有利於減少在稀薄空氣中呼吸的阻力。
金絲猴剛開始被發現時，由於一身金黃的毛髮而得名。不同種類的金絲猴也有不同毛色例如黑灰或黑色，但他們都叫做金絲猴。
抹香鯨的鼻孔有兩個，但只有左邊的鼻孔能呼吸，右邊天生阻塞。所以賞鯨人只要看到左傾約45度的低矮噴氣，就能夠很快確認是抹香鯨了！
動物因應生存條件而有不同的發展，鼻孔也可以成為動物生存的祕密武器！希望大家下次看到鰹鳥或金絲猴時，能想起這些鼻孔背後的有趣故事唷！
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