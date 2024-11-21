候鳥季開跑！嘉縣推3大賞鳥遊程 竹筏摸蛤體驗漁村生活

秋冬來臨，嘉義縣沿海濕地迎來候鳥，近年生態復育有成，每年吸引逾千隻黑面琵鷺度冬，鰲鼓濕地、布袋鹽田等都是賞鳥勝地，縣府文觀局今天推出「候嗨遊」賞鳥1日遊程，也與雄獅旅遊合作規畫2日遊行程，結合賞鳥導覽、親子手作與特色景點，體驗多元生態與文化。

縣長翁章梁今天參加「候嗨遊 候鳥回家」行銷記者會，他先在陳船長海上巴士攤位拿起活化石「鱟」端詳；隨後到好美船屋攤位體驗製作虱目魚丸，用湯匙盛起將打好的魚漿，放入滾水中等待魚丸浮出水面；最後到向禾休閒魚場攤位戴起海盜帽，手拿鯖魚玩偶，相當童趣。

翁章梁說，每年10月至隔年4月是欣賞候鳥最佳季節，嘉義候鳥種類非常多，每年約有1200隻黑面琵鷺度冬，東石的朴子溪口濕地和鰲鼓濕地森林園區，以及布袋的新岑公園、新塭鹽田、布袋濕地生態園區和好美寮濕地，都是賞鳥絕佳地點，鼓勵大家走入大自然。

文觀局指出，鰲鼓濕地森林園區動植物資源豐富，是候鳥的重要棲息地，賞鳥期從每年10月到隔年4月，有超過200多種鳥類，包括鳥界嬌客黑面琵鷺、大白鷺、小白鷺、高蹺鴴，非常適合觀察鳥類生態，最佳觀賞時間是清晨及黃昏，對孩子來說是不容錯過的教育地點。

文觀局表示，賞鳥期間規畫布袋濕地探索、東石沙洲生態體驗、探索蚵的故鄉等1日遊行程，可跟著遊程自駕旅遊，濕地賞鳥、親子手作及漁村體驗；今年也與雄獅旅遊合作推出2日遊行程，專業導覽探訪生態秘境，入住棒棒積木飯店，詳情可至文觀局及雄獅旅遊官網查詢。

「布袋濕地探索」首站布袋海上巴士，體驗潮間帶生態、手作魚丸、蚵貝創作；車程3分鐘至布袋觀光魚市，有新鮮魚產和特色伴手禮；車程15分鐘至好美船屋，體驗摸蛤蠣、製作醬醃蛤蜊、爆漿虱目魚丸，好美里3D彩繪村導覽，最後車程15分鐘至布袋濕地生態園區賞鳥。

「東石沙洲生態體驗」首站搭乘觀光漁船至外傘頂洲，沙洲上挖個蛤蜊，在船上用餐，來回航程約2.5小時；車程25分鐘至向禾休閒魚場，體驗划竹筏、撈海菜、釣魚、摸蛤蠣；車程2分鐘至鰲鼓濕地生態園區賞鳥；最後車程16分鐘至知名烤蚵一條街，體驗烤蚵吃到飽。