苗縣擬鱷龜待認領 預計11/22有條件開放認養

苗栗縣動物保護防疫所近日收容1隻擬鱷龜，若無遺失飼主出面領回，22日將開放認養。不過，擬鱷龜屬外來種、具攻擊性，設有2項認養條件，至少需符合其一始能參與抽籤。

苗栗縣動防所寵物管理課課長林仁建今天告訴中央社記者，14日下午竹南鎮山佳里民眾發現有爬行類動物現蹤，通報警方帶回交由動防所暫時收容，經鑑定研判為原產於美洲地區的擬鱷龜。

苗栗縣動物防疫所長張俊義指出，根據文獻記載，擬鱷龜是最大的淡水龜之一，被稱為現存最古老的爬行類動物，攻擊性強，位於食物鏈上層，成體除鱷魚以外幾乎無天敵。

張俊義說，除了一般常見的貓、狗之外，民眾飼養寵物千奇百怪，近年苗栗縣動防所陸續安置過銀狐、狐獴等國內罕見物，這隻擬鱷龜也是所內首次收容。

動防所人員量測這隻擬鱷龜，龜殼長約25公分、寬約20公分，研判為飼主遺失，已於14日公告認領，若7天內原飼主未領回，將於22日上午11時，依動物保護法第14條第2項規定開放認養，若逾2人則現場抽籤。

林仁建說，擬鱷龜具攻擊性且若遭遺棄在野地建立族群，對台灣原生淡水水域環境生態恐影響甚鉅，因此設定2項認養條件，一是需提供曾經飼養經驗及飼養環境空間證明；二是需提供飼養環境空間證明及完成動物保護相關課程，有意認養民眾至少需符合其中一項條件。