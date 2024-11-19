快訊

塞了1小時！國道1號彰化南下4車追撞1傷 車輛回堵3公里

明後水氣增、溫度降！北部濕涼19度 下周迎更強冷空氣

趙少康摔跤撞到「這一處」 心臟手術執刀醫生魏崢嚇壞、曝目前狀況

馬祖失溫黑面琵鷺康復 今野放回清水濕地

中央社／ 連江縣19日電

13日因失溫導致跌落南竿清水濕地旁魚池之黑面琵鷺，今天恢復健康，並在地區愛鳥人士協助下，野放回清水濕地，將再持續觀察牠棲息與覓食狀況。

連江縣政府產業發展處獸醫賴文啟跟中央社記者說，該黑面琵鷺為亞成鳥，13日因失溫被民眾發現後，經過數日觀察與診治後已恢復健康，牠體重約為1.2公斤，有偏瘦狀況，但這幾天食量不錯，昨天吃了2餐，每餐約12隻魚。馬祖野鳥學會理事長王建華說，魚來自地區漁民贊助。

今天中午黑面琵鷺在地區鳥友協助下，回到清水濕地野放，疑因現場風勢過大，牠在濕地旁水泥平台步行並多次試圖展翅，約15分鐘後才順利飛出平台，並順利於濕地海灘覓食，在場鳥友看見牠順利飛離，坦言鬆了一口氣。

賴文啟說，該黑面琵鷺可能因與同伴失散，才暫時落腳清水濕地覓食與棲息，但憂心牠覓食能力不佳，這幾天會繼續觀察，若再發現有體力下降等情形，考慮留置、禽流感檢疫後，因現行法規鳥類無法搭乘飛機，會以船舶載運至台灣本島，交由專業單位後續照顧。

復健 濕地 黑面琵鷺

延伸閱讀

東北季風+萬宜颱風外圍雲系 雨炸4地

馬祖輿論憂心 人際關係緊密恐致國民法官不足額

馬祖藍眼淚列入世界15大奇景看要運氣 桃園版華山可賞

影／全台僅200隻列四大神獸 狐蝠寶寶「蝠寶」救援野放成台灣首例

相關新聞

雲林首座合法寵物安葬區啟用 骨灰樹葬每格收費2千元

雲林縣斗六市公所在九老爺追思生命園區設置「寵物灑（樹）葬區」昨天啟用，這也是全縣首座合法寵物葬區，可容納犬、貓及其他寵物...

全國首創遊蕩犬暫置區「毛孩森活村」正式啟用

為解決地方人犬衝突問題，台南市政府於仁德區成功里打造全國首座由公部門設立的遊蕩犬暫置友善場域—「毛孩森活村」，並於18日正式落成啟用。毛孩森活村佔地約一公頃，除了提供收容設施外，還融入綠地休憩空間，未

台灣藍鵲群現新北市區 動保處：漸適應都會環境

有人在新店鬧區發現藍鵲群，形容比麻雀還多。新北動保處今天說，因棲地開發、都市資源充足，藍鵲漸適應環境。藍鵲育雛時會有幫手...

誰家擬鱷龜走失？苗縣動保所首度收容 若無人認領開放認養

有誰家的擬鱷龜走失？苗栗縣竹南鎮市區道路上周四出現一隻原產於美洲地區，被稱為古老爬行動物的擬鱷龜在逛大街，因擬鱷龜具攻擊...

狗狗在家裡最愛的人是你嗎？汪星人做出「5個甜蜜小動作」說明把你當唯一

在很多養狗的家庭中，我們常常會發現一個有趣現象：狗狗似乎特別喜歡黏著家裡的某個人。這讓人不禁好奇，狗狗真的會選出自己最喜歡的人嗎？根據寵物雜誌《dogster》的報導，答案是肯定的！

黑貓「太愛跟飼主說話」被丟掉從此不信人類！她撿回家破冰後直呼撿到寶

一隻黑貓因為「太愛跟飼主說話」慘遭棄養在社區地下室，一名好心女子看到黑貓整天靠在停車場的黃色車阻上鬱鬱寡歡，了解被棄養的原因後十分不忍，便起心動念將黑貓帶回家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。