全國首創遊蕩犬暫置區「毛孩森活村」正式啟用

為解決地方人犬衝突問題，台南市政府於仁德區成功里打造全國首座由公部門設立的遊蕩犬暫置友善場域—「毛孩森活村」，並於18日正式落成啟用。毛孩森活村佔地約一公頃，除了提供收容設施外，還融入綠地休憩空間，未來將優先收容當地的遊蕩犬，收容量能約達200隻。

臺南市長黃偉哲表示，南市府重視人犬衝突問題，積極於各區覓地建置遊蕩犬暫置區，感謝市議會與當地居民的支持，促成了仁德毛孩森活村的建設，讓毛孩擁有一個舒適、安全的環境，不再需要每天在外流浪。此場域將優先收容仁德區範圍內的遊蕩犬，其次是收容新豐區的浪浪，如果還有空間的話，才考慮其他地方浪浪的收容。未來市府將繼續在各區尋找適當地點，設立更多遊蕩犬暫置區，並鼓勵民眾認養，減少遊蕩犬隻對民眾可能造成的威脅，也期盼市民繼續給予支持。

農業局表示，仁德毛孩森活村為全國第一個建置之遊蕩犬暫置區，工程於年2月1日開工，18日啟用。毛孩森活村的設計概念以收容兼具公園元素，犬隻擁有足夠的開放運動空間，在改善人犬衝突問題同時也提供民眾一散步遛狗好去處。農業局補充，未來暫置區任務結束退場後，該場域也能視民眾需求，轉型成為寵物公園，繼續服務當地民眾與毛小孩。

動保處指出，本暫置區將以收容仁德區當地犬隻為主，犬隻捕捉後將先進入動物之家進行評估，健康犬隻後續將移至暫置區安置，亦會開放認養。市府未來亦將持續積極朝此方向，尋找本市合適規劃設置遊蕩犬暫置區土地。

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