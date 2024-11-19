聽新聞
0:00 / 0:00
台灣藍鵲群現新北市區 動保處：漸適應都會環境
有人在新店鬧區發現藍鵲群，形容比麻雀還多。新北動保處今天說，因棲地開發、都市資源充足，藍鵲漸適應環境。藍鵲育雛時會有幫手保護，應速通過避免遭偷襲。
住新北市新店區的李先生今天告訴中央社記者，17日行經建國路游泳池周邊的市場時，發現一群台灣藍鵲覓食，時而飛上欄杆，時而在黑瓦屋頂跳躍，數量幾乎比麻雀還多。
他說，傳統市場人來人往，堪稱「新店人的廚房」，但在都會區發現台灣藍鵲並不多見，應是台灣保育做得好，城市綠化成功，都市的食物多，才可能出現藍鵲。
對此，新北市動物保護處今天回應記者詢問表示，以往藍鵲主要生活在低、中海拔的森林環境，近年恐因棲地開發、都市資源充足，靠山邊的市區也能發現活動蹤跡，甚至適應都會環境，在靠近人類活動區域築巢。
動保處說，藍鵲的繁殖季是4至8月，有極強的護巢行為，對入侵者會猛烈攻擊。尤其，上一季孵出的幼鳥會留在巢邊，協助親鳥尋找巢材、育雛、共同禦敵，這種特殊行為稱為「巢邊幫手制」。
動保處說，因此，一窩巢區鳥群可看見好幾隻成鳥盤旋於周邊。民眾經過育雛巢區，可戴帽子、撐傘保護，或繞道而行；也避免背對藍鵲，以免遭受背後偷襲。
動保處表示，若發現掉落藍鵲幼鳥，應遠距離觀察周遭是否有親鳥，不要立即撿離現場；若發現無成鳥照護或幼鳥已受傷，可撥打新北動保處24小時動物救援專線派員處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言