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台灣藍鵲群現新北市區 動保處：漸適應都會環境

中央社／ 新北19日電
新北動保處19日表示，因棲地開發、都市資源充足，藍鵲漸適應環境。藍鵲育雛時會有幫手保護，應速通過避免遭偷襲。圖／新北市動保處提供
新北動保處19日表示，因棲地開發、都市資源充足，藍鵲漸適應環境。藍鵲育雛時會有幫手保護，應速通過避免遭偷襲。圖／新北市動保處提供

有人在新店鬧區發現藍鵲群，形容比麻雀還多。新北動保處今天說，因棲地開發、都市資源充足，藍鵲漸適應環境。藍鵲育雛時會有幫手保護，應速通過避免遭偷襲。

住新北市新店區的李先生今天告訴中央社記者，17日行經建國路游泳池周邊的市場時，發現一群台灣藍鵲覓食，時而飛上欄杆，時而在黑瓦屋頂跳躍，數量幾乎比麻雀還多。

他說，傳統市場人來人往，堪稱「新店人的廚房」，但在都會區發現台灣藍鵲並不多見，應是台灣保育做得好，城市綠化成功，都市的食物多，才可能出現藍鵲。

對此，新北市動物保護處今天回應記者詢問表示，以往藍鵲主要生活在低、中海拔的森林環境，近年恐因棲地開發、都市資源充足，靠山邊的市區也能發現活動蹤跡，甚至適應都會環境，在靠近人類活動區域築巢。

動保處說，藍鵲的繁殖季是4至8月，有極強的護巢行為，對入侵者會猛烈攻擊。尤其，上一季孵出的幼鳥會留在巢邊，協助親鳥尋找巢材、育雛、共同禦敵，這種特殊行為稱為「巢邊幫手制」。

動保處說，因此，一窩巢區鳥群可看見好幾隻成鳥盤旋於周邊。民眾經過育雛巢區，可戴帽子、撐傘保護，或繞道而行；也避免背對藍鵲，以免遭受背後偷襲。

動保處表示，若發現掉落藍鵲幼鳥，應遠距離觀察周遭是否有親鳥，不要立即撿離現場；若發現無成鳥照護或幼鳥已受傷，可撥打新北動保處24小時動物救援專線派員處理。

台灣藍鵲 麻雀

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