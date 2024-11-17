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高市好伴毛孩嗷運會最終場 最敏捷2隻狗狗奪冠

中央社／ 高雄17日電
高雄市動保處推出「2024好伴毛孩嗷運會」系列活動，16日最終場「犬力衝刺障礙賽」在鳳山行政中心大禮堂登場。（高雄市動保處提供）中央社
高雄市動保處推出「2024好伴毛孩嗷運會」系列活動，16日最終場「犬力衝刺障礙賽」在鳳山行政中心大禮堂登場。（高雄市動保處提供）中央社

高市動保處今年推出「2024好伴毛孩嗷運會」系列活動，昨天最終場「犬力衝刺障礙賽」，40名毛孩選手勇闖7道關卡，最後2隻狗分獲小型犬及中大型犬組冠軍，成為全場最敏捷狗狗

高雄市動物保護處今年推出「2024好伴毛孩嗷運會」系列活動，自8月開跑，繼「狗狗泳汪直前游泳賽」、「喵喵鐵奴3項競賽」後，昨天最終場「犬力衝刺障礙賽」在鳳山行政中心大禮堂登場，40名毛孩選手勇闖7道關卡全力衝刺。

「犬力衝刺障礙賽」選手需在120秒內通過7道關卡，包括「隧道」、「敏捷S杆」、「跳泳圈」、「蹺蹺板」、「障礙物跳過」、「梯形橋」及「停止墊」等7大障礙，十分考驗寵物與主人間的默契與團隊精神。

高雄市動物保護處會後新聞稿指出，這次參賽者高手雲集，包括6月在「好伴公園-楠梓創新公園場」獲得勇猛神犬獎第3名的米克斯犬「荳荳」，還有今年4月在夢時代舉辦的「寵物嘉年華-伴毛競技場運動會」的冠軍米克斯犬「吳小噠」。

另外，美國惡霸犬「黑輪」，外表看起來兇猛，卻是場中眾多狗狗的好友。40名選手經過激烈競賽，最後小型犬組由「小肉豆」以31秒奪金，中、大型犬組由「荳荳」以30秒奪冠，分別獲得本屆最敏捷狗狗殊榮。

動保處長葉坤松說，透過敏捷競賽推動寵物服從應用訓練，滿足寵物運動慾望，促進寵物身心正常發展。同時也鼓勵市民多利用高雄市6個寵物公園的寵物運動區，增加城市人寵樂活休閒，營造高雄市宜居城市樂活氛圍。

「2024好伴毛孩嗷運會頒獎典禮」將於11月30日和12月1日下午2時至6時在中央公園舉行，歡迎市民參加。詳情可至高雄市動保處臉書粉絲專頁查詢。

寵物 狗狗 高雄市

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