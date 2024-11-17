「刺青男」跨欄逗弄餵食鬣狗 北市動物園曝動物現狀「將備案提告」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
一名「包手男」不顧危險竟私自越過台北市立動物園動物展示區的欄杆，伸出手朝斑點鬣狗「挑釁」，所幸狗沒有往上跳，男子才作罷，但網友紛紛抨擊行為不當，動物園也斥責該行為。圖／翻攝threads帳號「jojo06260626」貼文
一名「包手男」不顧危險竟私自越過台北市立動物園動物展示區的欄杆，伸出手朝斑點鬣狗「挑釁」，所幸狗沒有往上跳，男子才作罷，但網友紛紛抨擊行為不當，動物園也斥責該行為。圖／翻攝threads帳號「jojo06260626」貼文

台北市立動物園昨天一名遊客在斑點鬣狗展場，竟不顧告示牌翻閱欄杆，朝動物丟異物，甚至用手試圖逗弄，被網友拍成影片發上網，引起大批網友批評。動物園晚間也發聲明公開斥責該遊客行為，將搜集相關資料備案提告，而目前受影響斑點鬣狗並無異常，將持續觀察其身體狀況。

動物園表示，斑點鬣狗戶外場的圍籬與護欄，除了防範動物脫逃外，更提供遊客於安全距離外，無阻隔觀的機會，有鑑於斑點鬣狗危險性，禁止跨越護欄是需要遊客共同遵守遊園安全規範。

園方批評，針對有遊客擅自翻越斑點鬣狗圍欄，逗弄甚至餵食，動物園責無旁貸，該遊客脫序行為極不適當且已觸法，將蒐集相關資料，就「社會秩序維護法」、「動物保護法」等法令，請益法律專業意見後，備案提告。

園方說，斑點鬣狗16日傍晚收到室內場後初步觀察，狀況尚無明顯異常，但仍會調閱監視器嘗試釐清該遊客究竟丟了什麼東西給斑點鬣狗，以及是否有被吃掉，並檢查戶外場是否有其他不該存在異物，未來一周將持續觀察動物精神、食慾及糞便狀況，倘無異常就讓動物到戶外場活動。

動物園 提告

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