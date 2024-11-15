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臺南動保市集11/17盛大登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

臺南市動物防疫保護處將於11月17日在善化糖廠盛大舉辦「我愛毛孩從心開始」動保市集，吸引不少知名動保品牌共同參與推廣動物保護，深化台南市的動物友善形象。

臺南市長黃偉哲表示，台南市自TNVR開始實施之後，對於毛小孩生命的保障也更多，為了不讓他們過度繁殖，相對應的配套就是要節育，同時能夠有一個安全的地方，並鼓勵認養，讓浪浪能夠找到牠們的新主人與新家。另外，市府也積極設置寵物公園及寵物友善措施，希望在全市三十七個行政區皆設立，讓寵物及飼主都有很好的活動空間，推動台南市成為毛小孩友善城市。這次動保市集活動由農業部經費支持，特別邀請到知名動保大使林怡廷（牙牙）現身，包括社團法人台南市獸醫師公會、社團法人台灣偵搜犬協會和台南市臨床獸醫師醫學會也到場支持，展現業界和民間對動保的重視。

南市動保處指出，此次市集活動內容豐富，不僅設有動保宣傳區、認養專區、疫苗施打服務區，還包括寵物用品和健康相關產品攤位，更融合農村再生示範社區的展示及府城特色美食，讓參與民眾在輕鬆的市集氛圍中，邊享受購物樂趣，邊學習動物保護的重要知識。另外亦有寵物闖關比賽，飼主帶著寵物進行趣味互動闖關，報名參賽者可獲得限量寵物隨行杯一個，而優勝者可獲得寵物旅館住宿券、全能保護洗護組及皮膚保健洗護組。

聚傳媒

台南 寵物 獸醫師

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