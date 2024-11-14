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台南社大繫放穿山甲訊號異常 找到時剩頭骨

中央社／ 台南14日電

台南社區大學長期關注龍崎區牛埔惡地地質公園穿山甲生態，10月20日繫放被志工拾獲的穿山甲「保力達」，近日偵測訊號都在同一處，昨天搜尋找到頭骨及發報器，死因不明。

台南社大環境小組助理研究員陳泰豪告訴中央社記者，因日前連續幾個晚上調查，發現「保力達」訊號都在同一個範圍，曾在半夜走進林地尋找，但在訊號最強處剛好有一隻龜殼花盤在上面，當時就沒有繼續往前尋找。

陳泰豪表示，昨天下午再前往追蹤，並請當地志工團隊提供鏟子，果然在訊號最強地點附近發現壞消息，本來期待可由自動相機再拍到「保力達」活動影像，沒想到再見到時已經不會動了。

台南社大環境小組召集人黃煥彰指出，原本活力十足的「保力達」，因近日被偵測到發報器訊號位置有一致性，志工們已感覺不太妙，昨天發現「保力達」被埋在土裡，只剩下頭骨、部分鱗片與發報器，估計死亡約1週，死因已無法判斷，志工們都感到不捨，只留給大家深刻記憶。

台南社大開設龍崎生態巡守隊課程，教導志工及當地居民觀察穿山甲等野生動物調查技術，並架設自動相機監測，「保力達」於10月17日被志工拾獲，經過3天照顧並裝上發報器，10月20日順利野放，志工們希望「保力達」可為穿山甲保育工作帶來更多相關資訊，不料不到1個月就死亡。

穿山甲

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