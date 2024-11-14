【動物冷知識】烏龜的祖先沒有龜殼？科學家澄清：演化上有密不可分的關係

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你知道嗎？烏龜一開始長出龜殼，可能不是為了保護自己，而是用來挖洞哦！？

化石總是充滿驚喜，不僅因為他們保存了千萬年前的生物形態，也可以透過更多的研究，讓我們可以一窺這些史前生物神秘的面紗哦！ 今天我們就一起來看看這些古代動物的冷知識吧！

首先登場的是正南龜（Eunotosaurus），他一直以來被認為是烏龜的祖先，但後續的研究中認為正南龜缺乏足夠證據，所以不能被歸類在龜鱉目，改為無孔亞綱的分類未定屬。

雖然不是烏龜的祖先，但在龜殼演化上也有密不可分的關係！ 正南龜與現代烏龜不同的是，他們只有腹甲沒有背甲，這讓科學家提出一個假說，烏龜的龜殼一開始演化的作用不是為了保護自己、抵禦外敵，而是為了將自己固定好，然後用強壯的四肢來挖掘土壤。

這也與現代烏龜會挖坑產卵或挖洞躲藏、冬眠等行為相符！

龍王鯨的學名是Basilosaurus，這名字的意思是「帝王蜥蜴」，因為剛開始發現它的化石時，科學家們誤以為他們是一種巨大的海洋爬蟲類。

但經過更深入的研究後，英英國解剖學家理查·歐文發現這些化石的骨骼結構其實更符合哺乳類的特徵。 於是歐文提議將它重新命名為Zeuglodon cetoides，但由於命名規則的要求，最早的名字Basilosaurus必須沿用下來。

但他的中文名字則靈活翻譯成了「龍王鯨」，這個名字很適合這個史前哺乳動物，因為他確實是一種巨大的早期鯨類，儘管名字裡有「蜥蜴」，但他的真身卻是哺乳動物。

順帶一提，雖然龍王鯨的頭部有將近2公尺，但他身體更長，頭部可能只佔全身的十分之一，這也算是另類的巴掌小臉吧！

有一塊於1950-1970年代出土的化石，起初這塊化石上面的紋路被認為是植物葉片的化石。 到了2003年，這塊化石標本被描述為蝶藻屬成員（S​​phenophyllum colombianum）。

這引發古生物學家注意，因為這些化石來自1.32億年前至1.13億年前的早白堊紀時期，而蝶藻屬生存年代則是在白堊紀以前1億多年的三疊紀。最後在多方研究後才證實了，這其實是一隻生存在1億年前白堊紀的海龜龜殼內部的化石！

這塊化石也因為從植物轉烏龜的有趣發展，最後也被以寶可夢中草屬性的龜型寶可夢名稱來名為為「草苗龜」。

化石的故事不僅揭示了古生物的樣貌，還讓我們看到命名與科學探究的樂趣。透過對他們的重新認識，我們更加了解生命演化的歷程。 畢竟，這些上億年存在過的生命真相，是需要時間、智慧與運氣才能被完整拼湊出來。



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