狗狗臨終前該解禁？獸醫院稱「沒嚐過巧克力不能上天堂」引發網友論戰

巧克力對狗狗來說是致命毒藥，不過有些人會在狗狗過世前一刻，讓牠們嚐嚐巧克力的滋味，這種行為引起兩方論戰。

英國一間獸醫院「Vets for Pets - Hull Anlaby」日前在臉書上分享他們的「告別之吻罐（goodbye kisses jars）」。告別之吻罐是為了即將安樂死的狗狗所準備的，罐中內容物是由巧克力連鎖店「Hotel Chocolat」所捐贈的各式巧克力，獸醫院貼文中寫著，「沒嚐過巧克力的狗狗不能上天堂」。

這則貼文引發兩派網友大戰，大部分網友認為這樣的做法很暖心，讓狗狗可以品嘗一生一次的巧克力味道，不過另一派網友認為這個邏輯很怪，「噢你要死了？給你一些毒藥」、「抱歉我有疑問，如果巧克力對狗狗是不好的，那牠們吃下去不會感到不舒服嗎？」、「我真的不能理解為什麼有人支持這種做法？這很荒謬，巧克力對狗有毒，這絕對不是一個和狗狗道別的好方法。這很自私，人類覺得好吃不代表狗狗也會喜歡，如我上述所說，巧克力對牠們來說有毒，你們不是早就知道了嗎？最好的道別就是陪伴在牠們身邊」。

《元氣網》曾列出狗狗不可以吃的9種食物，包含巧克力、洋蔥、蔥、蒜、薑、楊桃、香蕉、葡萄、櫻桃等。巧克力含有咖啡因及甲基黃嘌呤（Methylxanthine），若吃過量會出現心律不整，嚴重者影響中樞神經。洋蔥、青蔥、蒜、薑等因為含有硫化物，動物無法代謝，造成紅血球變形產生溶血性貧血。而楊桃、香蕉、葡萄及櫻桃，有些是腎衰竭動物不能食用或可能會引起腎衰竭，影響寵物健康。