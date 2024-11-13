馬祖南竿黑面琵鷺因失溫跌落魚池 搶救後無大礙
馬祖南竿清水濕地10日有保育類黑面琵鷺棲息，今天上午被民眾發現，牠因體力不支失溫，跌落濕地內魚池，經搶救後目前已無大礙，但仍持續觀察中。
連江縣政府產業發展處長林志豐告訴中央社記者，這隻黑面琵鷺今天上午11時許，被民眾發現跌落清水濕地六口魚池內，經通報後由馬祖野鳥學會理事長王建華協助救援，並送至產發處動物收容中心救治。
林志豐指出，這隻黑面琵鷺因傷出現失溫現象，獸醫師賴文啟先給予保溫與投與抗生素、營養針及肉泥補充體力。今天傍晚已大致恢復生命力且有少量進食，但仍需留置觀察。
王建華告訴中央社記者，到場搶救時，黑面琵鷺因體力不支有失溫現象，但無明顯外傷。他初步研判，黑面琵鷺狀況不佳係因物競天擇，應無人為因素。傍晚前往探視時，牠已無大礙，但仍不能掉以輕心。
該黑面琵鷺10日被發現於南竿鄉清水濕地棲息與覓食，在地鳥友指出，黑面琵鷺出現在南竿十分罕見，應受颱風影響到此棲息，但馬祖並無黑面琵鷺逗留條件，研判清水濕地應非牠最終目的地。
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