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怎麼來的？漂洋過海3400公里 南極皇帝企鵝現身澳洲

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲境內首次出現應棲息在南極的皇帝企鵝。示意圖／ingimage
澳洲境內首次出現應棲息在南極的皇帝企鵝。示意圖／ingimage

澳洲科學家近期在澳洲西部發現一隻皇帝企鵝，令他們十分驚訝。這是澳洲境內首次出現本該棲息在南極的皇帝企鵝，因此也引來許多動物專家關注。

據澳洲廣播公司（ABC）報導，11月1日，澳州西部丹馬克（Denmark）一名男子福勒（Aaron Fowler）到海邊衝浪，沒想到在沙灘上看見這隻皇帝企鵝。丹馬克位於西澳州首府伯斯（Perth）以南約400公里處，距離南極洲3,400公里。

西澳大學研究員坎內爾（Belinda Cannell）表示，根據研究記錄，之前曾有皇帝企鵝漂流到紐西蘭，但從未有企鵝抵達澳洲過，本次發現是皇帝企鵝現身的最北端地點。她推測，這隻企鵝很有可能是隨著海流而來的。

皇帝企鵝是全球體型最大的企鵝種類，健康的成年雄性皇帝企鵝體重應超過45公斤。專家將這隻企鵝取名叫葛斯（Gus），雖然牠的身高有近1公尺，被發現時體重卻只有23公斤，顯見身形十分瘦弱。

畢杜夫（Carol Biddulph）是西澳生物多樣性、保育與景點部（Department of Biodiversity, Conservation and Attractions）的鳥類專家，她與坎內爾合作，一同照顧葛斯。畢杜夫表示，她從來沒想過自己可以照顧企鵝，這次經驗對她來說十分特別，也感到非常容易。

畢杜夫也提到，剛發現葛斯時牠不只營養不良，還瘦到連骨頭都看得清清楚楚。現在專家正努力幫助葛斯恢復健康，並評估適合的時機，好將葛斯帶回南極棲地。

企鵝 南極 澳洲

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