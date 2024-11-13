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N44野放黑面琵鷺再現蹤嘉義 鳥友連2年同地尋獲歎奇緣

中央社／ 台南13日電
鳥友鄭宗達昨天在嘉義南布袋濕地尋獲掛著腳環N44、台南市長黃偉哲野放的傷癒黑面琵鷺，這是他連續2年在同一地點發現同一隻黑琵。黑面琵鷺示意圖。圖／台南市生態保育學會提供
鳥友鄭宗達昨天在嘉義南布袋濕地尋獲掛著腳環N44、台南市長黃偉哲野放的傷癒黑面琵鷺，這是他連續2年在同一地點發現同一隻黑琵。黑面琵鷺示意圖。圖／台南市生態保育學會提供

鳥友鄭宗達昨天在嘉義南布袋濕地尋獲掛著腳環N44、台南市長黃偉哲野放的傷癒黑面琵鷺，這是他連續2年在同一地點發現同一隻黑琵。

台南市生態保育學會今天指出，鄭宗達去年10月30日在嘉義南布袋濕地尋獲黃偉哲2022年12月28日於台南七股頂山賞鳥亭野放的N44黑琵，昨天在南布袋濕地2度發現牠，相當不容易。

N44是黃偉哲當年同時野放7隻傷癒黑琵之一，鄭宗達竟連2年在同一地點發現牠的蹤跡，相當有緣。

鄭宗達也說，他昨天上午8時許在嘉義南布袋7區濕地拍攝黑琵棲息覓食，意外發現其中1隻繫掛腳環N44，讓他相當振奮。

2024黑面琵鷺保育季再度啟動尋找黃偉哲任內野放傷癒18隻黑琵，其中在台南學甲濕地野放T85已回台3次，今年再度發動尋找牠的行蹤。

時序入冬，國際保育鳥類黑面琵鷺大批抵台度冬，台南沿海11月上旬觀測到2550黑琵棲息覓食；2024年1月全球普查總數6988隻，相較去年增加355隻，其中台灣黑琵4135隻，占全球總數近6成，台南記錄黑琵數量2088隻，也就是全球3成黑琵選擇台南作為度冬棲地。

濕地 野放

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