馬祖南竿出現黑面琵鷺蹤跡 在地鳥友：罕見

有民眾日前於南竿清水濕地，發現國際保育鳥類黑面琵鷺棲息覓食蹤跡。在地鳥友表示，黑面琵鷺出現南竿十分罕見，但馬祖恐非其最終目的地。

首位發現者，連江縣立中山國民中學校長蕭建福今天告訴中央社記者，10日傍晚與妻女前往清水濕地散步時，初見以為是白鷺，研判特徵後，認為應是黑面琵鷺。他拍攝後便分享給在地鳥友。馬祖野鳥學會理事長王建華則向中央社記者證實，清水濕地近日確實有1隻黑面琵鷺棲息。

王建華指出，雖黑面琵鷺曾有在東引過冬紀錄，但於南竿清水濕地發現其蹤跡，是非常罕見現象，研判應受日前颱風影響，才在此棲息與覓食。他得知消息後，每天早中晚皆前往觀察，但今天下午起，暫時不見該鳥蹤跡，明天為觀察重點，盼牠還能繼續於清水濕地棲息。

長期關注馬祖鳥類生態的教師陳登創則認為，理論上黑面琵鷺應該是要往南飛，接下來雖恐有颱風襲台，但目前馬祖仍在暴風圈外，仍有向南移動空間。馬祖本就無黑面琵鷺棲息逗留條件，故研判清水濕地可能不是牠的最終目的地。

根據濕地保育資訊網站資料，清水濕地為國家級濕地，位於南竿鄉清水村福澳港西南側，面積為11公頃。占地雖小，卻同時具有多種微棲地才有的生物資源。潮間帶生物形成的食物鏈，供養來此覓食的鳥類，鳥類資源共調查到27科77種（含保育類14種），以水鳥及過境鳥為主。