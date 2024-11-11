犬貓列課綱外來入侵種 農業部保留

國內遊蕩犬貓騷擾、攻擊野生動物頻傳，危及許多瀕危物種族群，野保團體昨舉辦「二○二四為野生動物而走」，吸引五千人響應，並提出將犬貓列入課綱的外來入侵種案例等三訴求，農業部表示，尊重各界意見，但是否列入課綱，必須要有社會高度共識。

以學生為主組成的「二○二四為野生動物而走」，是第二年上街頭，昨天在立法院前集結出發時僅二千人到場，但統計遊行後再回到立院舞台聆聽宣講，人數多達五千人，比去年四千人雨中相挺，多出一千人，許多人帶著小孩，手拿烏龜、海豚、青蛙、石虎等各式野生動物道具遊行，場面溫馨有趣，農業部動保司長江文全親自接下訴求書。

野保團體提出三大訴求，包含精進遊蕩犬貓管理與減量，重新評估ＴＮＲ策略，保護區犬貓禁餵移置；精進生態熱區遊蕩犬隻管理計畫，並擴增辦理範圍；提升國民對野生動物保育與伴侶動物福祉的觀念，將犬貓列入課綱的外來入侵種案例。

為野生動物而走行動聯盟指出，近年包括白鼻心、石虎、穿山甲、鳥類等野生動物，受遊蕩動物騷擾、攻擊案件頻傳，中研院台灣生物多樣性機構建置的台灣物種名錄，已在二○二二年將犬、家貓列為外來入侵種。

國立台灣師範大學生命科學系特聘教授林思民說，生物多樣性是全球矚目的焦點，需要政府各部會配合，更需要多管齊下解決，但首先得獲得正確訊息。但在犬貓問題上，民眾普遍有錯誤背景知識，犬貓在科學上被定義為外來入侵種，卻有很多國中小老師不知道，政府官員有時也缺乏科學觀點，盼相關概念能納入課綱。

本次遊行總召吳奕達說，農業部動保司副司長陳中興日前受訪時說出「犬貓應該不是外來入侵種」，反映民眾對此普遍認知不足；老師授課提到外來入侵種時會舉例福壽螺、小花蔓澤蘭等，盼未來課綱細目中，可以將遊蕩犬貓列入，透過教育能更普及、訂定更完善的策略。

農業部動保司長江文全表示，犬貓是否為外來入侵種，目前學界尚無定論，若列入侵種是代表可以移除的話，目前國內社會對依法安樂死仍存有疑慮，移除恐怕會遭致更多阻力，農業部尊重各界意見，但是否列入課綱，必須有社會高度共識。