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黑面琵鷺「颱琵」搭颱風特快車 飆出時速85公里飛抵台過冬

中央社／ 台南10日電
今年1月在台南繫放編號N83黑面琵鷺，在10月3日隨著颱風山陀兒以驚人最高時速85公里飛越台灣海峽抵台度冬。新聞示意圖，非提及當事黑面琵鷺。圖／台南市生態保育學會提供
今年1月在台南繫放編號N83黑面琵鷺，在10月3日隨著颱風山陀兒以驚人最高時速85公里飛越台灣海峽抵台度冬。新聞示意圖，非提及當事黑面琵鷺。圖／台南市生態保育學會提供

今年1月在台南繫放編號N83黑面琵鷺，經屏科大鳥類生態研究室追蹤，發現在10月3日隨著颱風山陀兒以驚人最高時速85公里飛越台灣海峽抵台度冬，暱稱為「颱琵」給予祝福。

台南市野鳥學會常務理事郭東輝告訴中央社記者，N83是在今年1月疑似因肉毒桿菌中毒，被發現癱軟在安南區魚塭，經慈愛動物醫院醫治及台南鳥會救傷組照顧，於1月26日繫上發報器及腳環後，與其他幾隻經救治康復黑面琵鷺一起於安南區野放。

屏東科技大學鳥類生態研究室自2001年起與天豐新能源合作黑面琵鷺衛星繫放計畫，研究風場與鳥類生態間的關聯與影響性，追蹤發現黑琵N83繫放後，於3月21日北返先飛到中國沿海，再於4月10日飛抵韓國繁殖地，直到9月29日南下度冬，先飛到中國東南沿海。

屏科大鳥類生態研究室日前在臉書發文指出，N83於10月3日搭上山陀兒颱風的順風車，巧妙利用氣流飄洋渡海，以最高時速85公里速度飛越台灣海峽抵達高雄小港，特別暱稱為「颱琵」，希望N83可以在台灣平安度過一個又一個冬季。

天豐新能源也發文指出，這次冒險不僅是N83的勇氣展現，更是台灣首次透過衛星追蹤發現黑面琵鷺利用颱風進行遷移，N83不僅不怕颱風，反而展現自然的奇妙與適應力，搭乘「颱風特快車」，以驚人速度冒險飛越台灣海峽。

近日陸續有鳥友記錄到N83出現在度冬棲地活動，10月初先在嘉義現身，10月30日在台南七股頂山濕地被發現。

台南鳥會救傷組指出，救傷個體順利重返野外生活，就是對救傷組夥伴加油打氣的最好消息，這次也很高興得知黑琵N83再度來台度冬，也祝福勇敢的N83一切順利。

台南 山陀兒颱風 黑面琵鷺

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