農業部：因地制宜擬遊蕩犬措施 加強源頭控制

「為野生動物而走」今天提出精進遊蕩犬貓管制、生態遊蕩犬隻熱區管理及提升野保、動保福祉觀念等訴求。農業部動保司回應，因地制宜擬遊蕩犬措施，並加強源頭控制及飼主責任。

立法院經濟委員會將於13日邀請農業部長就「我國動物保護政策執行概況，及動物保護法修法規劃內容與進程」進行報告，並備質詢；另外，審查各委員所提動保法修正案。

「2024為野生動物而走」遊行今天登場，提出3大訴求，包含精進遊蕩犬貓管理與減量；精進生態熱區遊蕩犬隻管理計畫，並擴增辦理範圍；提升國民對野生動物保育與伴侶動物福祉的觀念，將犬貓列入課綱外來入侵種案例。

農業部動保司長江文全出席致詞時表示，農業部的立場就是動物能與人、環境和諧共生；他坦言，不可否認遊蕩犬貓對野生動物、人造成影響是存在的。

江文全強調，對於遊蕩犬隻的策略，目前是多管齊下、因地制宜。今天遊行的訴求，不論是熱區的控制，遊蕩犬族群控制的策略、動保教育在課綱上的銜接，農業部也都會全盤考慮。

江文全指出，民眾、環境的容忍度會影響到人的反應，進而要求公部門送流浪犬貓進收容所，再透過認、領養進入家庭。

江文全點出難處，要讓認、領養循環達到一定的程度，才能達到收容所零撲殺；台灣推動零撲殺政策，在有條件下可執行安樂死，但第一線就遇到非常大的阻力；評估目前收容所的收容量達8成，裡面的狗大多是老、黑、殘，都是不討喜的狗，也就是認領養的機制不能循環。

江文全說，不同的受眾，對於動保會有很大的分歧；政府要做的是源頭控制，包含認養、收容、教育等；如果源頭沒辦法控制，就沒有辦法解決問題。

江文全進一步說明，源頭管理的根源是飼主責任，包含寵物登記、節育、行為控制，沒有做好，就會變成遊蕩犬的議題；遊蕩犬會造成環境、疾病、動物福利的問題，遊蕩犬密度愈高，這些問題就愈來愈嚴重，民眾能容忍的彈性就愈來愈低。