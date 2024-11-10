快訊

雙重身分讓人震驚...補教女老師另一個身分竟是「AV女優」 學生都是國高中生

路人直呼「天公仔囝」！房車自撞「騎」上國道護欄懸空 駕駛急送醫

罕見4颱共存！颱風「天兔」將形成 粉專曝路徑、這日恐北上

影／第二屆為野生動物而走遊行熱鬧展開

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，民眾帶著寵物貓參加遊行。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，民眾帶著寵物貓參加遊行。記者邱德祥／攝影

為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，多個保育團體和民眾共襄盛舉，利用各種材質的道具和玩偶到現場參加遊行，共同呼籲社會關注遊蕩犬貓問題，維護台灣生態永續

聯盟表示，生物多樣性已成為當代普世價值，與維繫文明發展、環境永續息息相關。聯合國永續發展目標第十五項目標強調「保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化」，而在 2022年聯合國生物多樣性大會所訂定的全球生物多樣性框架中，亦提倡各國應採取各項行動，增強或恢復生態系統的完整性、消弭受威脅物種所面對的滅絕危機，也包括積極降低外來入侵種對原生物種的威脅。

遊蕩犬貓是全球公認許多物種族群減少甚至消失的主因之一。國內亦有不少野生動物研究單位和救傷中心指出，遊蕩犬對許多中小型哺乳動物和中大型鳥類族群造成威脅。而遊蕩貓更因為會攻擊小型鳥類、哺乳類和兩棲爬行類，名列國際自然保護聯盟旗下的入侵物種專家小組所公布之全球百大外來入侵種清單。

然而，⻑期以來國內遊蕩犬貓管理成效不彰，遊蕩犬貓騷擾、攻擊野生動物的案例頻傳，已危及許多瀕危物種的族群存續。顯示遊蕩犬貓的管理現況不僅與國際主流保育目標相違背，更是對我們摯愛的這片土地的一大傷害。 為此聯盟提出以下三大訴求：

一、精進遊蕩犬貓管理與減量。

二、精進生態熱區遊蕩犬隻管理計畫，並擴增辦理範圍。

三、提升國⺠對野生動物保育與伴侶動物福祉之觀念，將犬貓列入課綱外來入侵種之案例。

呼籲政府立即著手改善現行遊蕩犬貓管理及教育相關政策。

為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，保育團體帶著鯨豚模型遊行。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，保育團體帶著鯨豚模型遊行。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，民眾帶著紙製的穿山甲和猛禽參加。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，民眾帶著紙製的穿山甲和猛禽參加。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，不少家庭一起全家出來參加。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，不少家庭一起全家出來參加。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，民眾戴著石虎面具參加。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，民眾戴著石虎面具參加。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，民眾頂著黃喉貂玩偶參加遊行。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，民眾頂著黃喉貂玩偶參加遊行。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，二位民眾穿著蟑螂裝參加遊行。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，二位民眾穿著蟑螂裝參加遊行。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，民眾展示玉米蛇。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，民眾展示玉米蛇。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，不少家庭全家一起出來參加。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，不少家庭全家一起出來參加。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，保育團體帶著鯨豚模型遊行。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，保育團體帶著鯨豚模型遊行。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」。記者邱德祥／攝影
為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」。記者邱德祥／攝影

動物 永續

延伸閱讀

秋鬥團體遊行 要反戰、重勞權與民生

為野生動物而走 籲積極管理流浪犬貓

2千人為野生動物而走 盼犬貓列課綱外來入侵種

批野保遊行搞錯對象 動保團體：遊蕩犬問題不應誇大仇恨化

相關新聞

2千人為野生動物而走 盼犬貓列課綱外來入侵種

長期以來國內遊蕩犬貓管理成效不彰，騷擾、攻擊野生動物案例頻傳，危及許多瀕危物種族群存續，顯示遊蕩犬貓管理現況不僅與國際...

母狗僅出門溜躂半小時懷孕生下9胞胎 主人嚇壞趕緊帶牠絕育

台中市甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源今天表示，流浪貓犬，絕育相形變的重要。日前一位陳姓婦人僅是放狗出去溜躂半個多小時，後...

影／高雄出現巨大綠鬣蜥！網友擔心幼貓犬被吃 農業局：牠草食

有網友在臉書社團「爆料公社」，分享一段巨大綠鬣蜥在河岸草叢間緩步行走的影片，並標註地點在高雄。由於影片中綠鬣蜥實在太大隻...

批野保遊行搞錯對象 動保團體：遊蕩犬問題不應誇大仇恨化

「為野生動物而走」遊行將於明天舉行，訴求政府精進遊蕩犬貓管理與減量。為此，台灣動物共生聯盟今發聲明抨擊，遊行團體不願面對...

可愛又乖巧的貓咪哪裡找？「這4種長毛貓」溫柔到極點 新手也能放心養

想養一隻性格溫和的貓咪嗎？不是所有貓咪都像一般印象中那樣高冷又任性，有些品種以溫順著稱，特別適合新手飼主或有小孩的家庭。日本寵物網《ねこちゃんホンポ》就曾介紹4種性格溫和的貓種，幫助你在選擇心愛寵物時多一份參考！

妹子賣破爛提出「荒唐要求」 老闆爽快送一隻小奶狗網笑翻：賠大了

意外靠不要的垃圾換到無價之寶。中國大陸一名女子近日到社區的資源回收站，想處理掉不要的廢紙箱，卻意外看見老闆店內有好多隻剛出生的小黑狗。她鼓起勇氣詢問後想不到老闆爽快直接送她一隻狗狗，讓她開心表示現在家裡多一隻狗狗了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。