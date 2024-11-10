影／第二屆為野生動物而走遊行熱鬧展開

為野生動物而走行動聯盟今天舉辦「第二屆為野生動物而走遊行」，多個保育團體和民眾共襄盛舉，利用各種材質的道具和玩偶到現場參加遊行，共同呼籲社會關注遊蕩犬貓問題，維護台灣生態永續。

聯盟表示，生物多樣性已成為當代普世價值，與維繫文明發展、環境永續息息相關。聯合國永續發展目標第十五項目標強調「保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化」，而在 2022年聯合國生物多樣性大會所訂定的全球生物多樣性框架中，亦提倡各國應採取各項行動，增強或恢復生態系統的完整性、消弭受威脅物種所面對的滅絕危機，也包括積極降低外來入侵種對原生物種的威脅。

遊蕩犬貓是全球公認許多物種族群減少甚至消失的主因之一。國內亦有不少野生動物研究單位和救傷中心指出，遊蕩犬對許多中小型哺乳動物和中大型鳥類族群造成威脅。而遊蕩貓更因為會攻擊小型鳥類、哺乳類和兩棲爬行類，名列國際自然保護聯盟旗下的入侵物種專家小組所公布之全球百大外來入侵種清單。

然而，⻑期以來國內遊蕩犬貓管理成效不彰，遊蕩犬貓騷擾、攻擊野生動物的案例頻傳，已危及許多瀕危物種的族群存續。顯示遊蕩犬貓的管理現況不僅與國際主流保育目標相違背，更是對我們摯愛的這片土地的一大傷害。 為此聯盟提出以下三大訴求：

一、精進遊蕩犬貓管理與減量。 二、精進生態熱區遊蕩犬隻管理計畫，並擴增辦理範圍。 三、提升國⺠對野生動物保育與伴侶動物福祉之觀念，將犬貓列入課綱外來入侵種之案例。