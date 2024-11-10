2千人為野生動物而走 盼犬貓列課綱外來入侵種

長期以來國內遊蕩犬貓管理成效不彰，騷擾、攻擊野生動物案例頻傳，危及許多瀕危物種族群存續，顯示遊蕩犬貓管理現況不僅與國際主流保育目標相違背，且也會與野生動物發生衝突。野保團體今舉辦「2024為野生動物而走」遊行並提出3訴求，包含精進遊蕩犬貓管理與減量、生態熱區遊蕩⽝隻管理計畫、犬貓列入課綱外來入侵種案例。根據統計，遊行開場期間聚集1500人，遊行出發人數估2000人參與，相比去年4000人雨中齊聚，大幅縮減一半。

野保團體今集結於立法院群賢樓前舉辦「2024為野生動物而走」遊行，倡議「犬貓有家不遊蕩，野生動物正告急」、「好心餵食成惡果，野生動物受折磨」、「犬貓安居，生態永續」等口號，呼籲政府立即著手改善現行遊蕩犬貓管理及教育相關政策。現場有包含30多位專家學者，以及台灣野生動保協會、台灣石虎保育協會等50個團體響應支持。

連續2年參加遊行的挺挺動物應援團創辦人劉偉蘋表示，目前社會對遊蕩犬貓缺乏了解，讓多數收容所無法好好落實執行人道安樂，導致空間滿載，只能採取NTR，但這不代表不符合飼主責任精神的TNR為適合的遊蕩動物管理政策；不論是從個體動物福祉或整體動物保護工作推動，反對民眾任意餵食野生動物及遊蕩犬貓，唯一可接受的投食，是搭配減量計畫進行的誘捕，才能發揮動保實效，誘捕進行絕育與任意餵食不能混為一談。

國立師範大學生命科學系教授林思民表示，從這幾年救傷單位的資料指出，白鼻心、石虎、穿山甲、鳥類等野生動物，因受遊蕩動物傷害而需救援案例明顯增加，這問題有解決迫切性，但民眾普遍在犬貓問題上有錯誤背景知識，政府官員也缺乏科學觀點，盼犬貓為外來入侵種概念可以納入課綱。

為野生動物而走總招吳奕達說，農業部動保司副司長陳中興日前受訪時說出「犬貓應該不是外來入侵種」，反映民眾對此普遍認知不足。外來種定義是指，由人類引入到當地，非在當地經過演化，大多外來種不會對生態造成影響，少數外來入侵種順利落地生根後，對原生生態造成負面影響，但強調外來入侵種並非負面名詞，是客觀科學事實；吳奕達說，學校在教外來入侵種時會舉例福壽螺、小花蔓澤蘭等案例，卻不會出現遊蕩犬貓的案例，盼未來課綱細目中，可以將遊蕩犬貓列入，透過教育可以更普及、訂定更完善的策略。

民進黨立委洪申翰及張雅琳表示，關心野保的人愈來愈多、力量愈來愈大，讓政府無法忽視，很多人已把野保、生態保育問題進行分析、辨識，接下來就是需要積極落實、花力氣行動，目前政府端、行政端還可以做得事情還很多，民眾對於農業部相關單位期待也很大，現在點出遊蕩犬貓問題，關鍵要用科好原則來決策、管理，並去落實，法規不是沒有，但執法量能一直無法落實，短時間需著手進行包含野保法處理遊蕩犬貓的KPI需調整，並從生態熱區優先嚴格、蓻中資源執法，另政府部門不能關著門討論，需要把門打開。