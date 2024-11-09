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批野保遊行搞錯對象 動保團體：遊蕩犬問題不應誇大仇恨化

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣動物共生聯盟聲明，威脅野生動物存續的真正主要困境為棲地破壞、路殺威脅、殘忍陷阱等，不是遊蕩犬，並強調，「野保動保之爭」其實並不存在，流浪動物與野生動物共生共存，是真正關心動物的人們共同的願望。本報資料照片
台灣動物共生聯盟聲明，威脅野生動物存續的真正主要困境為棲地破壞、路殺威脅、殘忍陷阱等，不是遊蕩犬，並強調，「野保動保之爭」其實並不存在，流浪動物與野生動物共生共存，是真正關心動物的人們共同的願望。本報資料照片

「為野生動物而走」遊行將於明天舉行，訴求政府精進遊蕩犬貓管理與減量。為此，台灣動物共生聯盟今發聲明抨擊，遊行團體不願面對威脅野生動物存續的真正主要困境為棲地破壞、路殺威脅、殘忍陷阱等，反而刻意狹隘地製造遊蕩犬與野生動物的對立，令人遺憾。

聯盟強調，「野保動保之爭」其實並不存在，沒有誰忍心看到野生動物受傷害，流浪動物與野生動物共生共存，是真正關心動物的人們共同的願望。

台灣動物共生聯盟回應，野生動物面臨的最嚴峻迫切問題並非遊蕩犬，台灣大量不當的人為棲地開發與破壞，才是壓迫野生動物生存的主因，以僅存約500隻的保育類石虎為例，近年路殺不斷攀升，2023年創新高路殺死亡42隻，另根據石虎主要棲息的苗栗縣死亡紀錄，近兩年無犬殺，路殺則有35隻。

稀有的草鴞，在林保署保育2022行動研究計畫報告列出前三大威脅分別是棲地喪失破碎劣化、鼠藥毒害、鳥網等獵捕，只因單一遊蕩犬個案，焦點被轉移竟至完全忘卻最大威脅。其他瀕危野生動物，根據林保署諸多保育行動計畫研究報告，遊蕩犬貓皆非最主要最迫切急需改善的問題。

台灣動物共生聯盟表示，遊蕩犬問題，不應被不實言論誇大仇恨化，實施零撲殺政策後，遊蕩犬數量有效控制，應從長時間來觀察比對，而非只從總量上的數字製造恐慌和仇恨。從2018至2022三次全國性調查數據分析，增加率在誤差範圍且無明顯增加、更低於撲殺政策2007至2017期間。由上項調查數據以縣市進一步分析，實施TNR絕育政策做法的北北基宜等縣市，遊蕩犬數量都是逐年下降的。

再由實施TNR絕育政策的區域性數據來看，相信動物協會在北北基的減量成效有目共睹。在委託政大選研民調中心針對宜蘭地區的民調，遊蕩犬也是大幅減少數量，並具降低人犬衝突的成效。

聯盟也說，為控制並減少流浪犬數量，餵食為抓紮的必要手段，若將餵食一律貼上汙名化標籤，甚至主張「餵食遊蕩犬貓＝飼主」，將使抓紮工作無法進行、增加流浪動物繁殖速度。諸多科學研究已證明，禁止餵食政策不僅沒有成功機會，反而造成犬隻族群年輕化。「放回原地」調整為「收容與送養」則完全無助改善現況，且收容品質、動物福利將嚴重惡化，形同回到撲殺政策期間的煉獄。

台灣動物共生聯盟強調，將犬貓入課綱強調「外來種入侵」教育觀念將誤導下一代，助長社會殘忍風氣。流浪動物源頭是棄養及放養未絕育犬貓，唯有確實落實絕育及晶片寵登，才能根本從源頭杜絕流浪動物。

死亡 民調 流浪動物

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