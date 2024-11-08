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熱門景點新竹公園驚現黑白蛇影 雨傘節或白梅花引熱議

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市城銷處則表示，新竹公園生態豐富，遇到蛇類都是正常的。圖／取自新竹爆料公社
新竹市城銷處則表示，新竹公園生態豐富，遇到蛇類都是正常的。圖／取自新竹爆料公社

據觀光署統計，新竹今年1至7月熱門觀光景點，「新竹公園」以228萬人次奪冠。不過近來有民眾在新竹公園發現一條黑白相間，疑似台灣第一毒的雨傘節，引起熱烈討論。新竹市城銷處則表示，新竹公園生態豐富，遇到蛇類都是正常的。

有網友在臉書社團「新竹爆料公社」提醒，最近如果到新竹公園（麗池），記得不要赤腳或是穿涼鞋，並貼出2張黑白相間，外觀像是雨傘節的毒蛇照。網友指出，該蛇不到30公分，沒有原子筆粗，爬行迅速，並從道路往公園草地爬進。

由於新竹公園是熱門景點，也有許多家長會帶小朋友到此處休憩，該則貼文立即引起地方熱議，不過也有網友認為，該蛇外觀比較像是擬態毒蛇花紋的「無毒」白梅花蛇；有網友也表示，以前就在麗池看過很多條這種黑白條紋的蛇，但也有網友認為「看起來是雨傘節、被咬到請馬上去醫院」。

據臉書蛇類專業社團「野生蛇相」分享，用頭部辨認2蛇方式是錯誤的，兩者在外觀上最顯著的差異是身體中後段的花紋，若把面積較大的顏色看作底色，雨傘節是黑底配上白色環紋，白梅花是白底配上黑色斑塊，雨傘節黑白斑紋交接處平整、看起來黑白分明，白梅花交接處則是鋸齒狀的，看起來比較亂比較花。

新竹市政府根據照片資訊表示，因照片十分模糊，無法判斷是哪種蛇類。城銷處則表示，新竹公園是個生態豐富的地方，也是跟人互動很多的生態區，大家在享受大自然的同時，遇到鳥類和蛇類都是正常的。

城銷處強調，對於蛇類基本上不會主動驅趕，雖然蛇給一般人的感覺不舒服，但牠們已經知道如何和人類和平共處，也要請發現牠們的民眾不要過度驚慌。

城銷處指出，新竹公園屬開放性空間，呼籲民眾若看到蛇類可繞道離開，千萬不要驚擾蛇類或用棍子拍打，若看到蛇類出現或被蛇咬，可通報119或1999。

近來有民眾在新竹公園發現一條黑白相間，疑似台灣第一毒蛇的雨傘節，引起熱烈討論。圖／取自新竹爆料公社
近來有民眾在新竹公園發現一條黑白相間，疑似台灣第一毒蛇的雨傘節，引起熱烈討論。圖／取自新竹爆料公社
近來有民眾在新竹公園發現一條黑白相間，疑似台灣第一毒蛇的雨傘節，引起熱烈討論。圖／取自新竹爆料公社
近來有民眾在新竹公園發現一條黑白相間，疑似台灣第一毒蛇的雨傘節，引起熱烈討論。圖／取自新竹爆料公社

新竹

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