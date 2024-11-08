黑熊偷吃400雞 官民合作精準活逮

花蓮縣卓溪鄉古風村淺山地區5家養雞場近期先後遭黑熊侵入，損失400隻雞，林業署花蓮分署在部落協助下，昨捕獲「嫌犯」到案，發現是一隻成年公熊，解除人熊衝突警報，將評估送往深山野放。

卓溪鄉近山地區本是黑熊活動棲地，已有多次人熊相遇案例。林業署花蓮分署10月22日接獲陳姓古風村民通報，發現雞舍的雞不斷減少，本以為流浪犬所為，後來發現黑熊腳印，立刻通報。

花蓮縣卓溪鄉古風村淺山地區多處養雞場，近日遭黑熊入侵，至少損失400隻雞。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮分署會同專家勘察，架設4台紅外線自動相機監測，拍下台灣黑熊連3晚侵入雞舍畫面，當地有6家半開放型態養雞場，已有5家受害，被吃的雞已400隻。

花蓮分署先提供熊鈴、防熊噴霧等，並施放大熊炮驅熊，但不見效果，研判屬於「滋擾熊」，可能持續入侵，因此擬定防熊策略，將紅外線自動相機擴增到20台掌握行蹤，再設法捕捉。

原本在4家養雞場設置4個餌料誘捕桶，但這頭黑熊不為所動，只抓活雞果腹。11月4日花蓮分署得知相隔一段距離的第5處養雞場也被入侵，決定以新的出沒處為重點，在部落協助下，集中火力設置8個誘捕桶、安全套索等，再於前4家雞場加強驅趕、巡邏，昨天凌晨這頭黑熊一出現就被捕獲。

東部野生動物救傷中心麻醉後檢視，發現是一隻125公斤成年公熊，因精準捕捉未受傷，將由野灣獸醫院進一步檢查，花蓮分署將先為熊做驅避訓練，裝設衛星定位頸圈，再請專家評估是否適合野放。

分署長黃群策依台灣黑熊生態服務給付計畫，致贈入侵通報及監測獎勵金，感謝部落和雞農共同保護黑熊。花蓮分署說，花蓮山區原保地常有黑熊出沒，建議職業型家禽養殖場圍籬防護，必要時可採用電牧器電圍籬。