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【動物冷知識】母愛的偉大！烏賊媽媽帶卵漫游 孵化完成後走向生命盡頭

聯合新聞網／ 帽子-Hatto

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？幽靈竹節蟲生一顆蛋可能需要花費1-2個小時！

在大自然的奇妙世界裡，許多動物都發展出了獨特的繁殖和孵化方式，為我們展示了生物適應環境的無限創意。今天我們就一起來看看3個動物有趣的生蛋與孵蛋冷知識吧！

瑪瑙烏賊是少數會親自孵卵的烏賊之一。瑪瑙烏賊媽媽會帶著2000至5000顆卵在深海中漫游。 這些卵需要大約6到9個月的時間才能孵化，而瑪瑙烏賊媽媽在這段時間完全不再進食，一心一意照顧這些卵，直到卵都孵化出烏賊寶寶後，烏賊媽媽也走向生命的盡頭。

真是偉大的媽媽啊

當我們談到鳥類孵蛋的時候，許多鳥類的孵化方式都很有趣。

有些鳥類在孵蛋時會掉落腹部的羽毛，形成一個裸露的皮膚區域，這樣的裸皮可以更有效地將體溫傳遞給蛋，確保蛋保持適當的溫暖。 然而，與這些鳥類不同，鰹鳥選擇了一種不同的方式。

鰹鳥沒有裸皮孵蛋的機制，他們會用大而富含血管的腳掌來孵蛋。這些腳掌能夠有效地將體溫傳遞給蛋，保持蛋的溫暖，確保小鰹鳥能順利孵化。

https://youtu.be/Td9AIHUKqzE

幽靈竹節蟲是一種令人驚奇的昆蟲，他們的繁殖方式也同樣獨特。

雖然他們的壽命只有18個月，但每年雌性幽靈竹節蟲會產下大約800顆卵。每顆卵的產卵時間大約需要1到2個小時，這讓牠們的產卵過程顯得非常細心和緩慢。

雖然幽靈竹節蟲媽媽的生命不長，但他們的繁殖方式卻讓這個物種在自然界中佔有一席之地。

今天介紹的3種生產方式，每一種方式都是這些生物為了延續後代而精心演化的結果。這些獨特的孵化方式不僅展示了生命的奇妙，更讓我們對自然界的智慧深感敬畏。


參考連結：123

帽子-Hatto

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