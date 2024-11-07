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八字眉牛頭㹴被撞癱坐路邊慘哭嚎 嘉義愛媽暖心收編...牠有人愛了

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
八字眉牛頭㹴車禍被撞癱，坐路邊哭嚎被愛媽阿娥姐暖心收編。圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供
八字眉牛頭㹴車禍被撞癱，坐路邊哭嚎被愛媽阿娥姐暖心收編。圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供

嘉義縣有一隻八字眉牛頭㹴犬疑被棄養，近日流浪意外被車撞，下半身癱瘓坐在路邊哭嚎，模樣十分可憐。家畜疾病防治所獲報趕往搶救，嘉義大學獸醫團隊提供免費針灸復健，幫助狗狗逐漸恢復知覺，還媒合愛媽阿娥姐領養，讓狗狗找到溫暖的家。

家畜疾病防治所表示，據附近村民所述，牛頭㹴母犬疑似遭棄養，近日在竹崎地區遊蕩，沒幾天就遭車禍；獲報到場時有一隻狗坐在橋頭哭嚎，經檢查確認是一隻牛頭㹴母犬，坐著哭泣的可憐模樣令人不捨，立即將狗帶回所內治療，最終由愛媽阿娥姐收養。

家畜疾病防治所指出，X光診斷該犬隻因撞擊導致腰椎破裂突起壓迫，造成下半身癱瘓，被人發現時呈坐姿，經悉心照顧後，下半身已恢復部分知覺，但仍需人工排糞，且須頻繁翻身避免產生褥瘡，感謝嘉義大學獸醫團隊願意提供免費針灸復健服務。

阿娥姐是地方知名的愛狗人士，照顧動物30多年，收養近40隻殘疾動物，今年家畜疾病防治所試辦誘捕浪犬智慧圍籬，有許多民眾將廚餘倒在圍籬外，要阻止浪犬進入圍籬，阿娥姐就自己花錢買炸雞腿放在圍籬內，憑藉誘人香氣引誘浪犬進入圍籬，因此捕獲多隻浪犬。

「炸雞腿比較香啊！」阿娥姐說，許多愛狗人士隨意餵養，還企圖阻止動保單位抓捕浪犬結紮，造成流浪狗聚集肇事，延伸追車、咬人及傷害家禽等事故，愛狗就不應盲目餵養，應要落實結紮，預防繁殖更多浪犬，將犬隻造成的困擾與危害降到最低，才是真正愛護動物。

所長林珮如說，認養癱瘓犬的阿娥姐很有愛心，還協助誘捕浪犬，盼未來有更多公私協力成功案例。遭棄養的動物壽命通常不超過2年，盡管積極推動犬貓絕育，但絕育速度遠跟不上民眾棄養速度，問題根源在於民眾動保觀念不足，呼籲民眾發揮責任心，勿隨意棄養。

八字眉牛頭㹴車禍被撞癱，坐路邊哭嚎被愛媽阿娥姐暖心收編。圖／嘉義縣政府提供
八字眉牛頭㹴車禍被撞癱，坐路邊哭嚎被愛媽阿娥姐暖心收編。圖／嘉義縣政府提供
八字眉牛頭㹴車禍被撞癱，在治療下逐漸恢復知覺。圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供
八字眉牛頭㹴車禍被撞癱，在治療下逐漸恢復知覺。圖／嘉義縣家畜疾病防治所提供

動物 嘉義 棄養

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