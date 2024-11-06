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牛頭㹴遭撞癱路邊哭泣 嘉縣家畜所救援助找到新家

中央社／ 嘉義縣6日電
嘉義縣一隻母牛頭㹴10月時被遺棄山區，遇車禍下半身癱瘓，家畜疾病防治所獲報帶回診治，在獸醫悉心照顧下，母牛頭㹴下半身已恢復部分知覺。（嘉義縣政府提供）中央社
嘉義縣一隻母牛頭㹴10月時被遺棄山區，遇車禍下半身癱瘓，家畜疾病防治所獲報帶回診治，在獸醫悉心照顧下，母牛頭㹴下半身已恢復部分知覺。（嘉義縣政府提供）中央社

嘉義縣一隻母牛頭㹴10月時被遺棄山區，遭車子撞癱坐路邊哭泣，家畜疾病防治所獲報帶回診治，下半身恢復部分知覺，仍需人工排糞，但已媒合愛狗人士收養，讓牠有個溫暖的家。

嘉義縣家畜所今天發布新聞稿表示，該犬隻疑似遭棄養，近日在竹崎地區遊蕩，沒幾天就遭遇車禍，被人發現時呈坐姿在路邊哭泣。

家畜所長林珮如表示，X光診斷結果，因撞擊導致母牛頭㹴腰椎破裂突起壓迫，造成下半身癱瘓，在獸醫悉心照顧後，下半身已恢復部分知覺，但仍需人工排糞，且須頻繁翻身避免產生褥瘡。

林珮如說，母牛頭㹴的狀況已符合人道安樂標準，家畜所不放棄媒合，找到愛狗人士阿娥姐收養，嘉義大學動物醫院也願意提供免費針灸復健服務。

林珮如表示，認養癱瘓犬的愛媽阿娥姐已照顧動物30多年，收養近40隻殘疾動物。阿娥姐說，愛狗就不應棄養，也不要盲目餵養犬隻造成浪犬群聚肇事，才是真正的動物愛心人士。

動物醫院 嘉義 收養

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