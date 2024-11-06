黑面琵鷺抵台過冬 生態保育學會：台南已有2550隻

新北市淡水區動物之家，是新北市政府動保處在各區收容犬貓照顧中心，不過日前新北市議員鄭宇恩，接到有志工反應，小貓收容環境太過狹小，因此市議員特別來到動物之家關心狀況，市議員也提到除了短期要將小貓的收容籠加高加大之外，以長期來看也期盼為動物之家來爭取重建更好的空間場域。

2024-11-05 18:41