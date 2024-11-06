黑面琵鷺抵台過冬 生態保育學會：台南已有2550隻
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時序入秋，國際保育鳥類黑面琵鷺大舉飛抵台灣度冬，台南市生態保育學會最新統計，台南沿海黑琵已達2550隻。
台南市生態保育學會理事長邱仁武今天指出，全球黑琵總數近7000隻，台灣度冬數量約占6成，大多分布在台南、嘉義沿海及濕地、魚塭、廢棄鹽田，其中北門區三寮灣農田連續10天逾300隻黑琵棲息覓食，曾有1天近600隻黑琵飛抵。
邱仁武表示，台灣是全球黑琵數量增加最多的國家，連續8年突破2000隻，顯示台灣及台南濕地環境未惡化，提供黑琵良好度冬條件。
全球黑琵族群逐年成長，2024年1月全球普查總數6988隻，相較去年增加355隻，其中台灣黑琵4135隻，接近全球總數6成，台南記錄黑琵數量2088隻，也就是全球1/3黑琵選擇台南作為度冬棲地。
台南黑琵主要棲息於學甲濕地、七股保護區及頂山賞鳥亭、四草地區，顯見台南棲地優化有明顯成效。
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