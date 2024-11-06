墾丁猛禽秋過境鳥調 灰面鵟鷹數量穩定成長

一隻黃金獵犬因為晚上的時候飼主忘記放飯很餓，半夜委屈巴巴的叼著鐵碗來到飼主床邊瞪著她，還拿鐵碗敲一敲飼主想把她敲醒，結果過沒多久女飼主感覺有人盯著她，一睜開眼嚇到放聲大叫，因為自己的愛犬正惡狠狠的盯著自己看。

2024-11-05 14:18