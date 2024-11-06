快訊

終結賀錦麗逆轉希望！川普自行宣布當選 喊話粉絲：要開始幫助我們的國家癒合

影／北檢追京華城案 今約談蔡壁如等3人作證

幾家歡樂幾家愁…賀錦麗「大勢已去」開票派對氣氛慘 數百支持者散場

墾丁猛禽秋過境鳥調 灰面鵟鷹數量穩定成長

中央社／ 屏東縣6日電
墾丁國家公園管理處每年委託台灣猛禽研究會作秋季遷徙猛禽調查，今年灰面鵟鷹過境數量歷年第2高，呈穩定成長趨勢。示意圖／玉管處提供
墾丁國家公園管理處每年委託台灣猛禽研究會作秋季遷徙猛禽調查，今年灰面鵟鷹過境數量歷年第2高，呈穩定成長趨勢。示意圖／玉管處提供

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

墾丁國家公園管理處每年委託台灣猛禽研究會作秋季遷徙猛禽調查，今年灰面鵟鷹過境數量歷年第2高，呈穩定成長趨勢；赤腹鷹過境量也達歷年第4高。

墾管處1989年起委託中華野鳥學會每年秋季調查遷徙猛禽，2004年起由台灣猛禽研究會接續調查。今年9月1日至10月31日間調查，共記錄遷徙猛禽12種，其中數量最多的2種猛禽，灰面鵟鷹達11萬6049隻，為歷年第2高；赤腹鷹22萬9232隻為歷年第4高。

台灣猛禽研究會研究員蔡宜樺接受中央社記者電訪表示，灰面鵟鷹過境量紀錄，從最早調查開始至今呈現持續上升趨勢，近10年與2004年至2014年間相比，數量成長近50%，近5年來有4年秋過境量超過10萬隻。赤腹鷹數量波動則較大，數量可能受渡海時風向影響，增長趨勢較不明顯。

蔡宜樺指出，灰面鵟鷹早期是遭狩獵物種，在遷移路線上的日本、台灣，或菲律賓都是。不過，隨各國逐步禁止狩獵，以台灣來說自1960年代開始，過境數量上升即漸趨明顯；2015年菲律賓開始強力取締1個嚴重狩獵點，也對族群成長有顯著影響。

目前猛禽秋過境已過，蔡宜樺說，下次賞猛禽時機為春過境，灰面鵟鷹約3月中到4月中旬，赤腹鷹約在4月中旬至5月上旬。中部八卦山為知名觀賞點，南部可到高雄半屏山或屏東沿山公路沿線，而北部觀音山數量雖較少，種類卻較為豐富。

屏東 灰面鵟鷹 菲律賓

延伸閱讀

墾丁猛禽過境調查出爐 赤腹鷹歷年第4、灰面鵟鷹歷年第2

菲律賓軍方展開「奪島」演練 恐將引起陸方不滿

影／澳洲消防員墾丁亮相打沙灘排球 粉絲High問誰單身？

颱風逼近 雙流、墾丁國家森林遊樂區中午起休園

相關新聞

墾丁猛禽秋過境鳥調 灰面鵟鷹數量穩定成長

墾丁國家公園管理處每年委託台灣猛禽研究會作秋季遷徙猛禽調查，今年灰面鵟鷹過境數量歷年第2高，呈穩定成長趨勢；赤腹鷹過境量...

關心貓犬收容環境 新北議員盼爭取淡水動物之家整建

新北市淡水區動物之家，是新北市政府動保處在各區收容犬貓照顧中心，不過日前新北市議員鄭宇恩，接到有志工反應，小貓收容環境太過狹小，因此市議員特別來到動物之家關心狀況，市議員也提到除了短期要將小貓的收容籠加高加大之外，以長期來看也期盼為動物之家來爭取重建更好的空間場域。

埔心牧場不只一件虐兔案 再被爆去年員工爆打梅花鹿

桃園市楊梅埔心牧場，日前才傳出獸醫師虐兔，昨又被爆離職員工持鏟敲打梅花鹿的頭部，埔心牧場回應，已請外部獸醫對場內動物全面...

貓咪出現「黑色鼻屎」是怎麼了？5大原因揭露…鏟屎官必須警惕

有些飼主看到貓咪鼻孔附近出現黑色的鼻屎，就會非常擔心牠是否哪裡生病了。寵物雜誌《catster》報導指出，貓咪的鼻腔分泌物通常是透明的，但會基於某些因素導致鼻涕顏色改變或變黑。

睡前忘記放飯！半夜床邊「一雙眼睛惡狠狠發光」女子嚇到尖叫：有餓死鬼

一隻黃金獵犬因為晚上的時候飼主忘記放飯很餓，半夜委屈巴巴的叼著鐵碗來到飼主床邊瞪著她，還拿鐵碗敲一敲飼主想把她敲醒，結果過沒多久女飼主感覺有人盯著她，一睜開眼嚇到放聲大叫，因為自己的愛犬正惡狠狠的盯著自己看。

浪貓託孤給信任的人類 奶貓不想跟媽分開卻追不上去哭了：為什麼不要我

一隻白貓媽媽因為信任長期餵食自己的人類，便叼來唯一的孩子託付給眼前信任的人，沒想到小貓不知道媽媽為什麼要拋棄牠，看到媽媽託孤後走遠，小貓立刻追上去，結果母貓心意已決就快速跑走，小貓因為追趕不上母貓難過的在原地哭泣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。