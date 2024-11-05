關心貓犬收容環境 新北議員盼爭取淡水動物之家整建

新北市淡水區動物之家，是新北市政府動保處在各區收容犬貓照顧中心，不過日前新北市議員鄭宇恩，接到有志工反應，小貓收容環境太過狹小，因此市議員特別來到動物之家關心狀況，市議員也提到除了短期要將小貓的收容籠加高加大之外，以長期來看也期盼為動物之家來爭取重建更好的空間場域。

新北市淡水動物之家，鄰近北海岸，是全國少數位於海邊的動物收容處所，提供民眾認養犬貓，定期會有志工服務，同時帶著犬貓來到一旁的海岸，欣賞海岸風光及夕陽景緻。犬隻最大收容量有85隻，目前是來到52隻，而小貓的收容則是10隻。

淡水動物之家，都有配置駐站獸醫師並設置有醫療手術室，也有委外醫療獸醫師及合作動物醫院可提供協助，在貓隻收容的部份除了站內的收容場所外，在淡水區與里長合作的認養小站，也會有提供小貓認養，而也此市議員鄭宇恩也爭取，將原本是鐵皮建築的淡水動物之家，來爭取重建經費，提供更好更完善的收容環境。