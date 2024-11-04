「2024秋季猛禽野放」活動 北市野放傷癒鳳頭蒼鷹重返山林
台灣猛禽研究會3日舉辦「2024秋季猛禽野放」活動，由臺北市動物保護處副處長翁綉雯擔任野放猛禽的嘉賓，在中山區劍潭古寺野放於中山區北安路救援傷癒的鳳頭蒼鷹，猛禽展翅飛向自然棲地，並回到山林，讓共同見證的民眾進一步體驗臺北自然生態及瞭解猛禽保育與救傷成果，並透過野放猛禽同時呼籲市民重視與保護身邊野生動物。
北市動保處表示，臺北市今(113)年已救援(傷)隻野生動物5,059隻，其中轉送台灣猛禽研究會持續照養的猛禽就有34隻。3日野放的主角為113年10月5日動保處在中山區北安路救獲疑似撞窗受傷之鳳頭蒼鷹，送交猛禽會由特聘獸醫師檢傷發現，鳳頭蒼鷹可能因撞傷導致角膜潰瘍，經治療後逐漸恢復健康，終於劍潭古寺在眾人的祝福下野放回歸家園。
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