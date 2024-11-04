全台首家CBD COP16觀察員資格 台達電明年復育萬株珊瑚

「聯合國生物多樣性公約」第16届締約方大會（CBD COP16）日前於哥倫比亞展開，台達電子股份有限公司長期關注氣候變遷並已將生物多樣性納入永續策略，本屆透過基金會取得CBD COP16觀察員資格，成為國內企業的首例，此外也於當地主辦2場與珊瑚復育相關的周邊會議等，獲得各方熱烈迴響，今天舉行返台成果發表會，目標保護至少30種國際自然保育聯盟（IUCN）红色名錄上受威脅以及台灣特有物種。

台達基金會副董事長郭珊珊表示，身為聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）正式觀察員，台達基金會自2007年以來每年積極參與帶回最新減碳資訊，並向國際分享台達如何發揮所長為全球暖化尋找科技解方。今年基金會邁出新的里程碑取得聯合國生物多樣性大會觀察員資格，並登台發表台達在生物多樣性的耕耘與成果。

郭珊珊指出，近年全世界加速揭露生物多樣性影響與依賴，全球已有300家企業承諾採納自然相關財務揭露建議（TNFD），台達早於2021年啟動執行，並在2023年成為TNFD Forum會員，今年更被列為全球首批TNFD先行者企業，台達基金會也持續在珊瑚復育上努力，朝向2025年前復育1萬株珊瑚目標邁進。

台達孕生珊瑚復育計畫總顧問、台灣大學海洋研究所前所長戴昌鳳教授表示，台達已協助台灣珊瑚礁學者達成的研究成果涵蓋各個面向，包含在實驗室繁養殖銳枝鹿角珊瑚（Pocillopora acuta）的耐熱珊瑚幼苗進行野外復育；蒐集排放型珊瑚精卵進行人工授精及幼苗培育以維持珊瑚基因多樣性；於基隆設立潮境珊瑚保種中心，目前已蒐集有20種珊瑚、3000 株活體珊瑚苗，目標將保護至少30種國際自然保育聯盟（IUCN）红色名錄上受威脅以及台灣特有物種。另同步也投入台達Micro-CT技術結合次世代基因定序，有助於建立台灣珊瑚基因庫並接軌國際基因資料庫。

戴昌鳳強調，珊瑚礁是海洋中最豐富的生態系，雖然面積不足海洋的千分之一，但高達四分之一的海洋生物依賴珊瑚礁，如今全球珊瑚白化事件頻繁，但台灣的海域及地理位置特殊，受到的影響相對較輕微，台灣珊瑚可能成為全球珊瑚的挪亞方舟。

台達基金會表示，本次在官方談判區上，在IUCN的自然館（Nature Pavilion）與國際珊瑚礁倡議組織（ICRI）的珊瑚館（ForCoral Pavilion），各分別主辦一場周邊會議，邀請國際權威科研機構美國莫特海洋實驗室（Mote Marine Laboratory & Aquarium）、加州大學聖地牙哥校區斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography, UCSD），以及中央研究院生物多樣性中心等單位同台分享生物多樣性保育工作。

台達也指出，今年11月於亞塞拜然登場的第29屆「聯合國氣候變遷綱要公約」締約方大會（UNFCCC COP29），將是台達第17度實地參加聯合國氣候峰會，將分享台達的創新節能技術如何導入建築以及AI資料中心，並持續為台灣帶回最新的國際氣候談判動態。