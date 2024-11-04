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廣角鏡／宜蘭小燕鷗 孵化創新高
小燕鷗是二級保育類野生動物，每年4月至8月飛來宜蘭沿海繁殖，縣府統計今年繁殖區的小燕鷗成功孵化率達87.23%創新高，比去年成長逾3成，是有史以來最佳孵化紀錄。
農業處表示，小燕鷗不但是保育野生動物，更是台灣最小的鷗科鳥類，體長22至24公分。縣府為減少人為干擾，每年在繁殖區外拉警戒線，仍有人車擅自闖入驚擾繁殖，今年改採架設圍籬及監視器，豎立公告範圍，避免人車進入築巢熱區。
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