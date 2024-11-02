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牠路邊狂嗑7隻「大強」！網致敬封神獸：我的英雄

聯合新聞網／ 綜合報導
一名自然科普作家，貼出「黑冠麻鷺」在補食蟑螂的畫面，甚至在30分鐘內大嗑7隻。圖/取自維基百科
一名自然科普作家，貼出「黑冠麻鷺」在補食蟑螂的畫面，甚至在30分鐘內大嗑7隻。圖/取自維基百科

台灣因氣候溫暖潮濕，導致蟑螂隨處可見。對此，一名自然科普作家，貼出「黑冠麻鷺」在補食蟑螂的畫面，甚至在30分鐘內大嗑7隻。文章一出後，引起廣大網友熱議。

自然科普作家李鍾旻在臉書社團「路上觀察學院」，貼出「黑冠麻鷺」補食蟑螂的系列照片，指出自己在台中民權路看到一隻正在覓食的黑冠麻鷺，花了30分鐘拍攝全程，這段時間裡吞了7隻「美洲蟑螂」和1隻壁虎

圖／李鍾旻授權使用
圖／李鍾旻授權使用

李鍾旻說明，一般有關黑冠麻鷺覓食的觀察記錄，大部分都是在白天，以蚯蚓佔大多數，可是傍晚是蟑螂的活躍時段，牠們的主要菜單就會與白天差很多了。他笑稱「如果在路上碰到黑冠麻鷺，可以注意看看牠究竟在吃些什麼喔！」。

貼文一出後，多數網友紛紛大讚「我家很需要養一隻這個來解救我」、「大鳥鳥，我的英雄」、「簡直是神獸，已膜拜」、「我要養一隻當騎寵，走在路上他走前面」、「黑冠麻鷲，我的超人」、「吃嘎爪！牠腸胃還好嗎？英雄」、「值得保育，會吃蟑螂就是好生態」。

壁虎 蟑螂 黑冠麻鷺

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