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綠鬣蜥啃農作 屏東夜捕

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣一名快80歲農婦守護紅豆田，日前中午坐在田邊墓區，拿個竹竿要趕綠鬣蜥。圖／ 議員洪宗麒提供
屏東縣一名快80歲農婦守護紅豆田，日前中午坐在田邊墓區，拿個竹竿要趕綠鬣蜥。圖／ 議員洪宗麒提供

屏東縣萬丹、新園等地紅豆、毛豆正值種植季節，幼苗卻慘遭綠鬣蜥啃食殆盡，縣議員洪宗麒獲報代民眾反映，縣府啟動「夜間巡捕守護農民」專案，上月出勤12次，獵捕1438隻，截至10月底已移除2萬4千多隻。

縣府指出，據觀察綠鬣蜥在夜間入侵農地較頻繁，針對萬丹、新園等地啟動夜間巡捕專案，只要民眾一通報，就出動處理。

洪宗麒說，農民反映綠鬣蜥不但吃掉紅豆、毛豆與金瓜幼苗，還吃掉整條小黃瓜，農民恨得牙癢癢，日前他遇到一名近80歲的農婦大中午坐在田邊拿竹竿趕綠鬣蜥，農婦跟他說，紅豆都被綠鬣蜥吃光，「我必須守住農田」，令人聽了心酸。

康芮颱風來襲，洪宗麒前夜仍率團隊夜間巡捕，他說，綠鬣蜥太氾濫，有農民指紅豆田周圍樹林，肉眼就看到4、5隻。議員許展維說，農民架設的圍網若高度太低、太細，大隻綠鬣蜥仍會跳過去。

農業處說，綠鬣蜥在野外沒天敵，屏東氣候適合繁殖，屏東移除數量連年在全國居冠，也提醒民眾若看到綠鬣蜥可通報1999、1959動保專線處理。

屏東縣府今年移除綠鬣蜥總經費865萬9000元，其中中央補助600多萬元、地方編列200多萬，夜間巡捕專案包含在內。

屏東縣 綠鬣蜥 農民

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