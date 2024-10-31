屏東捕捉綠鬣蜥補助已用光 農業部允諾今年補助無上限

正值屏東萬丹紅豆成長的季節，農民對氾濫成災的綠鬣蜥破壞收成苦不堪言，但屏東縣府補助捕捉經費已用盡。國民黨立委蘇清泉說，昨天找來農業部官員協調，官員承諾今年捕捉補助經費無上限，明年也會寬列經費，將綠鬣蜥危害降到最低。

蘇清泉表示，外來種綠鬣蜥當成寵物飼養而逃跑或遭棄養，近年在屏東已自行繁殖到氾濫成災，雜食性的綠鬣蜥雖然鮮少傷人，卻會對農作物造成危害，在以農業為主的屏東，遏止野生綠鬣蜥數量氾濫成災，已是必須加以正視的重要課題。

他指出，每抓一隻綠鬣蜥，地方政府原有200多元補助，正值萬丹紅豆成長季節，屏東縣府補助款卻已用盡，光是去年屏東就抓了逾兩萬隻，今年全台已抓5萬多隻，屏東就占超過一半，在補助款用盡下，萬丹紅豆採收首當其衝，農民頭疼。

蘇清泉說，他找來農業部相關官員協調，農業部林業保育署官員承諾，捕捉綠鬣蜥會繼續給予補助，並強調「補助無上限」，也承諾明年會寬列預算。