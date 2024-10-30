【動物冷知識】誰是挖洞高手？牠骨頭硬號稱移動鐵鏟 花園鰻靠扭腰擺臀倒車入沙　

哈囉大家好，我是帽帽！

你知道嗎？招潮蟹在挖洞蓋自己的房子時，會在房子外面再建造一個煙囪喔！

那個煙囪是要幹嘛的？今天帽帽整理了三個與挖洞有關的動物冷知識，讓我們一起來看看他們如何以不同的方式打造舒適又實用的洞穴吧！

環節蚓螈看起來像蛇又像蚯蚓，其實他們是兩棲類動物。

他們的頭骨構造特別堅硬，形狀甚至呈現出鏟狀。這樣的結構使得牠們可以輕鬆地穿越土壤，挖出隧道，讓他們可以更好的在地底活動。

稱其為「移動的鐵鏟」也不為過，雖然他們移動方式是爬行的......

https://x.com/jeremybroberts/status/1456747902735294464?s=61&t=y0FaI2x1zWN09QXEkYqb2w

如果說環節蚓螈像是一把鐵鏟，那麼花園鰻就像是「倒車入庫」的駕駛大師！

這些小小的鰻魚通常會將身體的一半以上埋在沙地中，只露出頭部。他們會用尖硬的尾巴配合身體的擺動，扭扭屁屁快速「倒車」進沙中。

這樣做不僅讓他們在沙地中找到遮蔽處，還能隨時觀察四周，伺機捕捉游動的小型生物。

每到繁殖期，招潮蟹便會在沙地上挖出深達50至100公分的洞穴，作為「產房」。這個產房的上方還會有一個10公分高的煙囪。

這個「煙囪」可不是裝飾，而是為了達到遮陽擋日的效果，還能保持洞內的濕度和通風。這樣一來，螃蟹媽媽就能在舒適的環境中安心育兒，不必擔心洞內溫度過高或過於乾燥。

這些生動的挖洞小技巧，不僅讓我們看到了大自然的智慧，也發現每個物種都在自己的生態位上找到了最佳的生存方式！



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