年長動物不善社交 專家：感染風險低

年長動物不善於交際，可以降低感染疾病風險！一項研究指出，隨著年齡的增長，人類往往會變得不那麼善於交際，事實證明，動物也是如此。專家強調，動物和人類的免疫系統也會隨著年齡的增長而減弱，減少個體之間的互動有助預防疾病傳染。

年齡增長社交減少

《衛報》報導，英國科學團隊分析了各種動物（包括野鹿、猴子和鳥類）年齡與社會行為的關聯性，得出了一項結論：隨著年齡的增長，人類往往會變得不那麼善於交際，事實證明動物也是如此。

研究顯示，麻雀的交際圈會隨著年齡增加而縮小，族群互動的能力也變差，推測是因為同齡夥伴的死亡所導致。此外，獼猴和馬鹿的社會互動研究也發現，老年動物可以降低患上嚴重疾病的風險，而盡可能減少個體之間的互動，可以有效預防寄生蟲的感染。

虛擬技術有助社交

《MSN》指出，科學家可以在動物的一生中進行追蹤實驗，而這對人類來說較為困難，因此研究動物的社會行為將能彌補人類行為研究的不足。

事實上，隨著年齡的增長，人類更容易受到疾病感染，同樣，動物的免疫系統也會隨著年齡增長而減弱。

然而，老年人可以在繼續保持社交互動，其中一種方法是在數位設備上進行交流。弗斯認為，未來虛擬實境可成為年長者的交際場合，將能同時促進社會連結並減少感染風險。

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