狗生不易！嬰兒哭鬧擾清夢 老貴賓「淡定臉」惹笑眾人：我阿嬤也這樣

狗生也不好過啊！11歲的貴賓狗樂樂，平時喜歡在床上睡覺，近日飼主＠_xi.chen_在Threads上發布影片，可以看到樂樂正在睡覺時，旁邊的嬰兒卻大哭大鬧，即使如此，樂樂仍神態自若的瞇著眼睛，彷彿已經習慣一切，爆笑的反應吸引網友紛紛按讚留言。

原PO在內文替樂樂寫下旁白「吃到11歲了還要被嬰兒的哭聲吵醒」，影片中樂樂即使從睡夢中被吵醒，也只是疲憊的眨眨眼睛，一動也不動，和面前正在哭鬧的寶寶呈現逗趣對比，不少網友紛紛替樂樂道出內心話，「這孩子又不是我生的，為什麼要我來顧」、「好啦不要哭了啦」、「這個是你生的嗎，記得小時候我也沒有這樣哭」、「什麼時候才到頭啊」、「狗太難了」。

也有人說樂樂的表情和長輩一樣「有夠像阿罵（嬤）的臉是怎樣，頭髮也像阿罵的QQ頭」、「這就跟我阿嬤被吵醒的表情一模模一樣樣」、「他的臉真的有一種阿嬤的感覺」、「老奶奶的無奈」、「有種看破紅塵的隨便啦」、「一臉半夜被嬰兒吵醒的家長」、「牠要瘋了」。