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金門遭剪羽「蒼翡翠」 茅山塔野放再展翅

中央社／ 金門29日電

金門國家公園管理處6月獲報1隻被剪羽蒼翡翠遭棄置，經過約4個月照顧後，評估已恢復飛行能力，今天在茅山塔野放。副處長黃子娟說，野生動物均不應飼養，請留給野生動物自然成長空間。

野放行動由金門國家公園管理處和金門縣野生動物救援暨保育協會共同進行，該隻蒼翡翠在離開運送動物提袋後迅速飛往野外。

黃子娟表示，今年6月民眾通報撿到蒼翡翠，因該隻蒼翡翠經人為剪羽，可能是有民眾飼養但認為無法再養而棄置。之後將該隻蒼翡翠轉送至金門縣野生動物救援暨保育協會，安置在較為隱蔽且接近野外的室外籠舍。該隻蒼翡翠在獸醫師照顧下逐步更換羽毛，恢復該有飛行能力，因此評估能夠野放。

黃子娟說，蒼翡翠在台灣不容易見到，且野生動物均不應捕捉及飼養，呼籲民眾在野外看到時不要干預牠們的生活，留給野生動物自然成長機會與空間。

金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫師陳亭說，該隻蒼翡翠剪羽處平均，一定是人為剪羽。羽毛是鳥類飛行必要工具，遭剪羽後鳥類可能無法飛行或無法操控飛行方向。因蒼翡翠體型不大，換羽時間較短，該隻蒼翡翠經過4個多月後羽毛就幾乎換完。

根據金門國家公園管理處網頁，蒼翡翠為金門不普遍留鳥，在台灣被列為罕見鳥種，經常於平地溪流、魚塭、湖泊、池塘等開闊水域活動，以捕食小魚、蝦與昆蟲為食，又稱為魚狗。

動物 獸醫師 金門

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